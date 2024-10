Kosiniak-Kamysz zapowiada Tarczę Wschód. Niebawem ruszy budowa

Minister obrony narodowejuczestniczył w piątek w Warszawie w uroczystościach związanych z 106. rocznicą powstania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Podczas oficjalnej przemowy podziękował wszystkim żołnierzom oraz pracownikom cywilnym za ich pracę.

– Dziękuję za wyzwania, które wspólnie podjęliśmy, a w ciągu tych 10 miesiącach ich nie brakowało – zauważył.

Wicepremier miał na myśli między innymi walkę z powodzią, zabezpieczenie wschodniej granicy oraz budowę Tarczy Wschód.

– Polacy muszą mieć poczucie na co dzień, że wojsko jest z nimi, tego bardzo potrzebują i za to są wdzięczni. Dziękują za obronę granicy i ja za to dziękuję – podkreślił.

Tarcza Wschód. Władysław Kosiniak-Kamysz podał termin startu jej budowy

Nawiązując do Tarczy Wschód, czyli systemu umocnień na wschodniej granicy naszego kraju, szef resortu obrony narodowej zapowiedział, że „w najbliższych dniach pierwsze fortyfikacje staną na wschodniej flance NATO”.

– Tarcza Wschód nie jest już tylko planem, założeniem, uchwałą Rady Ministrów, ale po testach, które przeprowadziliśmy (...) mogę spokojnie powiedzieć: w najbliższych dniach rusza budowa Tarczy Wschód – zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Budowa Tarczy Wschód w Polsce. O co chodzi, co to za projekt?

Przypomnijmy, uchwałę w sprawie ustanowienia „Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód”, na zrealizowanie którego w latach 2024-28 przewidziano 10 mld zł, Rada Ministrów przyjęła 10 czerwca bieżącego roku na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku.

Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów traktuje o tym, że „rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji”.

