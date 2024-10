Nowy kandydat potwierdził start w wyborach. „Potrzebny jest twardy prezydent i takim będę”

Nieoficjalne informacje o zamiarze posła Marka Jakubiaka wystartowania w przyszłorocznych wyborach prezydenckich pojawiały się w poniedziałek 28 października od rana. Zresztą już w połowie października w rozmowie z „Wprost” Jakubiak nie zaprzeczał, że może być kandydatem Wolnych Republikanów na prezydenta.

„Idę po to, żeby pozbyć się wrogów naszej ojczyzny”

Zamiar swojego startu poseł Jakubiak ogłosił w rozmowie z Danutą Holecką na antenie Telewizji Republika.

– Mam wielką nadzieję i takie pragnienie, że naprawdę patriota musi zostać prezydentem Rzeczpospolitej, bo my ojczyznę stracimy – stwierdził. – Pozbawia się nas sądownictwa, pozbawia się nas konstytucji, pozbawia się nas historii, pozbawia się nas języka polskiego, pozbawia się nas polskości... W związku z tym, gdyby był prezydent z tamtej strony, to zamknąłby nam się system – dodał.

Jego zdaniem Donald Tusk może wręcz nie dopuścić do wyborów prezydenckich. Dlatego on zamierza walczyć o prezydenturę.

– Walczymy o Polskę i walczymy o prezydenta RP, ojca narodu. Dlatego też powiem, będące awangardą pełną nadziei słów i czynów moich zwolenników, pragnę oświadczyć, że będę startował na prezydenta RP. Nie omieszkam powiedzieć, że jestem gotów wziąć odpowiedzialność za losy Polski – powiedział poseł ugrupowania Wolni Republikanie – Wiem, że to nie będzie łatwe. Wiem, że będzie mnie to dużo pracy kosztowało, ale nie po to jestem politykiem, żeby zastanawiać się, czy jestem ładny, brzydki, młody, czy znam kilka języków. Ja idę po to, żeby Polska była bezpieczna. Idę po to, żeby pozbyć się całego bagażu, wrogów narodu, wrogów naszej ojczyzny – dodał.

Zadeklarował, że „dziś potrzebny jest twardy prezydent” i on takim będzie.

Kim jest Marek Jakubiak?

Marek Jakubiak do doświadczony polityk, który swoją karierę w Sejmie zaczynał właśnie w ramach ruchu Kukiz'15. Był posłem VIII i X kadencji. Kandydował też w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Oprócz polityki zajmuje się biznesem w branży browarniczej. Jest emerytowanym żołnierzem zawodowym, który z wojska odchodził w 1991 roku w stopniu starszego chorążego. Był tam kierownikiem warsztatów łączności.

