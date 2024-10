Grzegorz Braun może stracić immunitet. Wpłynął wniosek do Parlamentu Europejskiego

Do Parlamentu Europejskiego wysłano wniosek o odebranie Grzegorzowi Braunowi immunitetu. – Wczoraj podpisałem wniosek do Roberty Metsoli, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, w sprawie uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi. (...) To nowa informacja, ale stara sprawa – oznajmił Adam Bodnar w rozmowie z Wirtualną Polską.

Grzegorz Braun może ponownie stracić immunitet

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości tłumaczył, że wniosek ma związek ze zgaszeniem przez posła Brauna świec chanukowych w budynku parlamentu oraz inne czyny, w tym zniszczenie dekoracji świątecznych w sądzie w Krakowie.

Jak wyjaśniał Adam Bodnar, w przypadku głośnego incydentu z gaśnicą, zastosowanie będzie miał artykuł 196. Kodeksu karnego, czyli obraza uczuć religijnych. Przewiduje on, że każdy „kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.

Po uchyleniu w związku z tym wydarzeniem immunitetu posła, pora na kolejny ruch prokuratury. – W tej sprawie był już uchylony immunitet przez Sejm, po czym Grzegorz Braun został wybrany do Parlamentu Europejskiego. Uznaliśmy, że w tej sytuacji powinniśmy zwrócić się także do PE o uchylenie immunitetu, żeby nie było wątpliwości w tym zakresie – podkreślał Bodnar.

Grzegorz Braun wznosił okrzyki w PE

Grzegorz Braun po awanturach na polskim podwórku nie złagodniał wcale w Brukseli. Europoseł ostatnio dał o sobie znać po głosowaniu nad pożyczkami dla Ukrainy w celu zapewnienia jej nadzwyczajnej pomocy finansowej. Polski polityk wykrzykiwał wówczas w naszym języku: „złodzieje, złodzieje”.

Immunitetu poselskiego Grzegorz Braun został pozbawiony 17 stycznia 2024 roku. Miał zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za 7 czynów. Zarzuty m.in. znieważenia grupy osób na tle religijnym usłyszał w kwietniu. Później jednak uzyskał mandat europosła i został objęty immunitetem PE.

