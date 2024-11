Trzaskowski: Wygraliśmy ze złą propagandą, że mam metr sześćdziesiąt wzrostu

Rafał Trzaskowski w Bydgoszczy przypomniał o swoich doświadczeniach sprzed czterech lat, kiedy to po raz pierwszy brał udział w wyborach na prezydenta kraju. Mówił o narracji, którą w tamtym czasie podawano w telewizji publicznej.

Rafał Trzaskowski mówił o swoim wzroście

Polityk opowiadał, jak jeden z „ekspertów” TVP próbował przekonywać Polaków, iż kandydat KO jest zaledwie 2 cm wyższy od Jarosława Kaczyńskiego. W mediach społecznościowych pisano nawet, że Trzaskowski chodzi w butach na koturnach.

– Oni wydali tyle pieniędzy, tyle energii, aby przekonać, że jestem niski, że chodzę na koturnach. A gdziekolwiek się pojawię, ludzie mówią, że jestem wysoki – zwracał uwagę Rafał Trzaskowski. – Wygraliśmy ze złą, wrażą propagandą, że mam metr sześćdziesiąt wzrostu, że jestem niski – dodawał.

Trzaskowski „ostrożny” w ocenie Trumpa

Typowany na kandydata Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski odniósł się też do polityki transatlantyckiej. Wygraną Donalda Trumpa skomentował stwierdzeniem, że sam ma dobre relacje z Republikanami, a w ocenie przyszłego prezydenta USA był zawsze „bardzo ostrożny”.

– Polska ma sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a nie tylko z jedną administracją – zwrócił uwagę. – Jak słyszę słowa Mariusza Błaszczaka o tym, że rząd powinien podać się do dymisji, bo wygrał Donald Trump, to (...) bardzo mocne słowa cisną mi się na usta. To jest dopiero prowadzenie polityki na kolanach – zauważał.

Raz jeszcze podkreślał, że jego środowisko dba o dobre relacje zarówno z Demokratami, jak i Republikanami. – My jesteśmy za mądrzy na to, żeby na kogokolwiek się obrazić i będziemy współpracować z każdym – mówił. – Uważam, że w dyplomacji warto zachowywać umiar, bo od tego jest dyplomacja – dodawał.

Trzaskowski o bezpieczeństwie Polski

Trzaskowski powtórzył słowa Donalda Trumpa, który zapewniał, że będzie gwarantem bezpieczeństwa dla tych, którzy biorą za siebie odpowiedzialność. – My bierzemy za siebie odpowiedzialność – przekonywał, mówiąc o wydawaniu blisko 5 proc. PKB na obronność.

– My jesteśmy właściwie idealnym przykładem tego, o czym zawsze mówił Donald Trump – w związku z czym nasza rola polega na tym, żeby przekonywać państwa NATO i Unii Europejskiej, żeby brały za siebie więcej odpowiedzialności – dodawał prezydent Warszawy.

