Ziobro stawił się na posiedzenie komisji. „Nie zastraszycie mnie”

– Największym wyrazem tej bezkarności, zuchwałości i bezeczelnosci są wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że, cytuję: „popełniamy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne, albo nie do końca zgodne z brzmieniem prawa” – przewodniczący Jarosław Urbaniak (Koalicja Obywatelska) w tym miejscu przerwał byłemu ministrowi sprawiedliwości, prosząc, by przeszedł do sedna. Ziobro następnie kontynuował.

„Nie zastraszycie mnie”

– Pan Tusk powiedział również: „będę podejmował decyzje z pełną świadomością, że nie wszystkie będą odpowiadały praworządności z punktu widzenia purystów”. (...) Każdy poseł przed przyjęciem mandatu składa przysięgę wierności konstytucji – ja ją składałem i traktowałem te słowa bardzo poważnie, dlatego nie zamierzam tolerować ostentacyjnego łamania prawa, które zapowiadał szef rządu (...), co jest realizowane w wielu przestrzeniach działania dzisiejszej władzy i znajduje swój wyraz również w stosunku do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, który wypowiedział się na temat uchwały, powołującej komisję śledczą do spraw Pegasusa, że jest ona sprzeczna z konstytucją i wskazał na konieczność jej zmiany – powiedział.

Następnie były prokurator generalny zapowiedział, że „jeśli Sejm podejmie uchwałę zgodną z zaleceniami TK choćby dziś”, to – również jeszcze w poniedziałek – „jest gotów stawić się przed komisją ds. Pegasusa”. – Oświadczam, że tak się stanie – jeśli prawo w Polsce będzie przestrzegane. Natomiast nie zastraszycie mnie – ani karami, ani groźbami, ani w żaden sposób, który jest charakterystyczny dla państw sięgających po przemoc, groźby i strach, abym uczestniczył w procesie łamania prawa. Abym pomagał wam w tym przedsięwzięciu – podkreślił były szef MS.

Były prokurator generalny wskazał, że „wyroki TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne”. Wymieniał też działania rządzących. – To jest hańba i tego wam nie zapomnimy, rozliczymy to – powiedział.

Następnie rozpoczęto dyskusję, którą otworzył szef komisji regulaminowej.

