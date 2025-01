Herbatka z Bidenem, inauguracja i trzy bale. Tak będzie wyglądać zaprzysiężenie Donalda Trumpa

Zwyczajowo inauguracja prezydenta Stanów Zjednoczonych – poza wyjątkami, kiedy dzień ten wypada w niedzielę – odbywa się 20 stycznia. Odpowiedzialnym za ceremonię jest Wspólny Komitet Kongresu ds. Ceremonii Inauguracyjnych, w którego skład wchodzą przedstawiciele Senatu i Izby Reprezentantów. Oto co wiemy o przygotowanym przez nich wydarzeniu.

Tak będzie wyglądać ceremonia zaprzysiężenia Donalda Trumpa

Uroczystości rozpoczną się z samego rana, kiedy to odprawiona zostanie msza w kościele św. Jana na Lafayette Square. Po niej ustępujący prezydent Joe Biden wraz z pierwszą damą Jill Biden przyjąć mają w Białym Domu na symboliczną herbatę swoich następców. Co ważne, kiedy to Biden przejmował urząd od Trumpa, punkt ten został pominięty. Nie pominięto go jednak, kiedy na rzecz Trumpa ustępował Barack Obama.

Oficjalna ceremonia inauguracyjna odbywać się będzie przed Kapitolem. To tam już od godz. 5 czasu lokalnego trwać będą kontrole bezpieczeństwa, a od godz. 9:30 czasu lokalnego rozbrzmiewać będzie muzyka.

Moment złożenia przysięgi przez Donalda Trumpa – a przed nim przez jego wiceprezydenta J.D. Vance’a – zaplanowany jest na okolice południa czasu lokalnego, czyli godz. 18 czasu polskiego. Wtedy również odbędzie się pożegnanie ustępującego prezydenta oraz wiceprezydentki Kamali Harris. Wszystko poprzedzi wykonanie utworu „America the Beautiful” przez Carrie Underwood.

Treść zawartej w amerykańskiej konstytucji przysięgi, którą złoży Donald Trump, brzmi: „Przysięgam (lub ślubuję) uroczyście urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych wiernie sprawować oraz konstytucji Stanów Zjednoczonych dochować, strzec i bronić ze wszystkich swych sił”.

Trzy bale i wielka parada. Inauguracja Donalda Trumpa

Chwilę po złożeniu przysięgi Donald Trump wygłosi zwyczajowe przemówienie. Obejmie ono plany jego prezydentury na następne cztery lata kadencji. Po nim nowa głowa państwa uda się do Pokoju Prezydenckiego w Kapitolu na podpisanie dokumentów.

W dalszych godzinach planowany jest udział nowego prezydenta w oficjalnym obiedzie w przedstawicielami Kapitolu oraz przegląd wojska, a także parada z Kapitolu do Białego Domu. Wieczorem Donald Trump pojawić ma się na trzech balach inauguracyjnych, a na każdym z nich wygłosić ma przemówienie.

Przewiduje się, że w biletowanej części wydarzenia weźmie udział ponad 220 tys. osób. Pozostali chętni będą mogli śledzić wydarzenia z terenu National Mall, parku nieopodal Kapitolu. Transmisję z wydarzenia śledzić będzie można na oficjalnych kanałach Białego Domu w serwisie YouTube oraz w innych mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Jak republikanie zmieniają zdanie w sprawie Ukrainy i Rosji. Kto przekonał Trumpa?Czytaj też:

Tak Biały Dom walczy z rosyjską dywersją. Ostrzegli Putina