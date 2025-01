Poseł PiS nazwał Tuska „wzorcem kłamcy”. „Mógłby stać obok kilograma w Sevres”

W środę 22 stycznia Donald Tusk przedstawiał w Parlamencie Europejskim priorytety polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Polski premier przekonywał, że „Europa była, jest i będzie wielka”. Wielokrotnie nawiązywał też do bezpieczeństwa, mówiąc, że „jeśli Europa ma przetrwać, musi być uzbrojona”.

Jednym z krytyków Tuska w Parlamencie Europejskim był europoseł PiS Patryk Jaki, który przez dużą część przemówienia krytykował działania Tuska w Polsce. – Pięknie mówił dzisiaj o potrzebie jedności, a chcecie zobaczyć, jak ta jedność wygląda w Polsce? Otóż dla konkurencji politycznej ogłosił Norymbergę, to są dokładnie jego słowa, czyli wieszanie nazistów – grzmiał Jaki o polskim premierze.

Bogucki o Tusku: Wzorzec kłamcy. Mógłby stać obok kilograma w Sevres

O wystąpienie Partyka Jakiego i „skarżenie się na polski rząd w Europie” na antenie TVN24 był pytany poseł PiS Zbigniew Bogucki. Prowadzący rozmowę Andrzej Morozowski podkreślał, że kiedyś PiS krytykowało polityków KO, że „donoszą na Polskę” i korzystają z zasady „ulica i zagranica”.

– Patryk Jaki nie skarży się – podkreślił Bogucki. – Jest zdecydowana różnica między tym, co robiła ówczesna totalna opozycja, czyli na przykład blokowaniem środków z KPO, przyjmowaniem rezolucji, wpisywaniem się w słowa jednej z parlamentarzystek niemieckich, że trzeba Polskę zagłodzić – wymieniał Bogucki, nawiązując do wypowiedzi byłej wiceszefowej PE Katariny Barley, która w rzeczywistości brzmiała zupełnie inaczej. – To jest potężny wstyd na granicy zdrady stanu – dodał.

Poseł PiS odniósł się też bezpośrednio do przemówienia Donalda Tuska.

– Donald Tusk bywa, że ma dobre przemówienia – ocenił. – I to jest wszystko. Bo gdyby istniał taki wzorzec kłamcy. To myślę, że Donald Tusk mógłby spokojnie znaleźć swoje miejsce w Sevres pod Paryżem i zostać tym wzorcem kłamcy. Obok wzorca metra, kilograma, byłby wzorzec kłamcy – Donald Tusk – wskazał.

Dziennikarz TVN24 ostrzegł posła przed procesem

– Nie wiem, czy pan się nie naraża panie pośle na proces. – stwierdził Andrzej Morozowski. – Zdaje się, że Donald Tusk nie idzie w procesy, ale musiałby pan to udowodnić – dodał. – Nie boję się tego, to moja odpowiedzialność – wskazał Bogucki. – To proszę wskazać jedno kłamstwo Tuska – poprosił Morozowski.

– Okłamał wszystkich Polaków, kiedy obiecał 100 konkretów w 100 dni. Tych kłamstw jest tam kilkadziesiąt. Dalej mówić? – pytał poseł PiS. – Ale to jest kłamstwo, czy to jest po prostu niedotrzymanie obietnicy wyborczej? – pytał Morozowski. – No okłamał, to jest kłamstwo – grzmiał Bogucki.

Wtedy prowadzący wskazywał, że PiS także nie dotrzymało wielu obietnic wyborczych. – Tam było kilka tysięcy mieszkań też w sto dni. I co? Dotrzymaliście słowa? Nie dotrzymaliście – zarzucił. – Dotrzymaliśmy w dziesiątkach i setkach spraw. Donald Tusk miał zrealizować 100 konkretów w 100 dni. Widział pan je? – dopytywał Bogucki. – Ale wy w dziesiątkach też żeście nie dotrzymali – podsumował Morozowski.

Czytaj też:

Europoseł AfD „zaczepił” Tuska w PE. Zwrócił się do niego po polskuCzytaj też:

Spotkanie premierów w Oslo. Tusk podał ważne powody