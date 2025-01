Europoseł AfD „zaczepił” Tuska w PE. Zwrócił się do niego po polsku

Donald Tusk poleciał do Strasburga, by przedstawić europarlamentarzystom cele polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przypomnijmy – w styczniu Warszawa objęła przewodnictwo w Radzie UE na pół roku. Szef polskiego rządu naznaczył w środę priorytety prezydencji – podkreślił między innymi, że Europa „nie może oszczędzać na bezpieczeństwie”, a jeśli chce przetrwać, „musi być uzbrojona”.

Niedługo później o możliwość zabrania głosu na sali plenarnej PE poprosił europoseł z AfD. Jego wystąpienie wywołało spore emocje wśród polityków polskiej opozycji, którzy od kilku godzin chętnie cytują jego słowa za pośrednictwem platformy X.

„Herr Tusk! Politycy jak pan są największym niebezpieczeństwem dla Europy”

– Panie premierze Tusk, pan chyba lepiej rozumie po niemiecku, a więc zrobię panu tę przyjemność – zaczął Froelich. – Herr Tusk [czyli „panie Tusk” – red.]! Politycy jak pan są największym niebezpieczeństwem dla Europy. Kiedy pan był w opozycji [chodzi o czas, gdy rządziła Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość – red.] z pomocą UE atakował pan suwerenność własnego kraju. Pan niszczy praworządność w Polsce, opozycja jest przeganiana – osoby niewygodne i niewygodne orzeczenia [sądowe] są kasowane. Pan wprowadza więcej cenzury internetu, to coraz bardziej przypomina reżim [czyli takie sprawowanie władzy, które stosuje ucisk i przemoc wobec obywateli – red.]. To, czego pan dokonał, łamanie prawa, czegoś takiego nie było wcześniej – grzmiał z mównicy europarlamentarzysta polskiego pochodzenia.

Niemiecki europalamentarzysta o Tusku: Pan niszczy całą Europę

W ocenie Froelicha „unia to wszystko toleruje, bo Tusk zawsze był tym najgrzeczniejszym urzędnikiem europejskim”. – Pan niszczy całą Europę: masowa migracja, cenzura, eskalacja geopolityczna, Zielony Ład – pan tak naprawdę to wszystko szerzy, nawet jeśli nikt o tym już nie chce słyszeć. Pan jest polską Angelą Merkel [chodzi o byłą, wieloletnią kanclerz Niemiec – red.], pan jest polską Ursulą von der Leyen [przewodnicząca Komisji Europejskiej – red.], a najgorsze jest to, że jest pan też z tego dumny. (...) To jest wszystko złe dla Polski i dla Europy – zakończył.

