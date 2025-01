Ziobro zawiadamia prokuraturę ws. Trzaskowskiego. „Rozdaje radiowozy”

„Składam zawiadomienie do Prokuratury i PKW na Rafała Trzaskowskiego, który w kampanii prezydenckiej rozdaje radiowozy kupione z publicznych pieniędzy. On i jego środowisko krzyczeli, że zakup sprzętu strażackiego ratującego życie to ‘złodziejstwo’. Tymczasem, to Trzaskowski wykorzystuje publiczne pieniądze do kampanii” – zaczął Zbigniew Ziobro we wpisie w mediach społecznościowych.

„Fundusz Sprawiedliwości miał ustawowy obowiązek wspierać ofiary wypadków (przestępstw drogowych). Program wsparcia straży trwał sześć lat – także poza wyborami. Dziś Prokuratura Krajowa przesłuchuje strażaków z całej Polski w sprawie wozów, które otrzymali. Czy hipokryzja Adama Bodnara ma granice?” – podsumował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Rafał Trzaskowski przekazał sprzęt warszawskiej policji

Na konferencji prasowej w poniedziałek włodarz Warszawy wręczył stołecznym policjantom kluczyki do 27 pojazdów. Oprócz samochodów przekazano też furgon edukacyjny, dwa meleksy, rowery oraz konia do patroli. Funkcjonariusze otrzymali też dron, noktowizory, lornetki, kamizelki treningowe dla przewodników psów służbowych czy alkomaty. Łączna wartość tej pomocy wyniosła ponad 3,6 mln zł.

– Bezpieczeństwo to sprawa dla nas wszystkich nadrzędna i najważniejsza. Musimy odstraszać wszystkich tych, którzy źle nam życzą. Musimy zadbać o to, żeby każde miasto, miasteczko, każda wieś w Polsce była bezpieczna i dlatego samorząd włącza się w takie działania. Wcielamy w życie program Warszawa chroni, który polega na zabezpieczaniu infrastruktury krytycznej, dbaniu o bezpieczeństwo na ulicach miasta, dbanie o to, żeby nasz system monitoringu był jak najbardziej nowoczesny, żeby wzmacniać i współpracować ze służbami mundurowymi – mówił Trzaskowski.

