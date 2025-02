Ministra z Polski 2050 uderzyła w polityczkę Lewicy. Europoseł KO nie wytrzymał

Kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat zaproponowała „Piątkę dla mieszkalnictwa”. Jej założenia to: budownictwo społeczne i inwestycje w mieszkania na tani wynajem, uwolnienie pustostanów, regulacja krótkoterminowego najmu, rozwój spółdzielczości mieszkaniowej oraz określenie maksymalnych marż bankowych i regulowanie działalności flipperów. Biejat zamieściła w mediach społecznościowych fragment transmisji z konferencji i główne punkty swojego pomysłu.

„Fajne obietnice. A teraz możemy wspólnie zawalczyć o konkrety: 0 zł na kredyt 0 proc., oraz miliard więcej na społeczne budownictwo. Pomożecie?” – napisała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podając dalej wpis wicemarszałek Senatu. „Cieszę się, że popiera Pani proponowane przeze mnie rozwiązania. Proszę przekonać do ich poparcia Trzecią Drogę, bo Lewica ma w tej sprawie jasne i znane od lat priorytety” – odpowiedziała Biejat.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o propozycji Magdaleny Biejat. Bartosz Arłukowicz zareagował

Do wymiany zdań za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się europoseł KO Bartosz Arłukowicz, który nawiązał do wpisu Pełczyńskiej-Nałęcz. „A możecie się Panie umówić na kawę i pogadać?” – zasugerował. To kolejny przykład „rozmowy” polityków wchodzących w skład koalicji rządzącej przez platformę X (dawny Twitter). W weekend polityk Polski 2050 napisała o zobowiązaniu ws. zwiększenia dostępności mieszkań i obcięcia środków na społeczne budownictwo.

„Pani Minister, środki, o których Pani pisze, zostały przekazane na pomoc dla poszkodowanych w ubiegłorocznej powodzi” – wyjaśniał minister rozwoju i technologii z PSL. Krzysztof Paszyk zaprosił Pełczyńską-Nałęcz do rozmowy. Ta kolejnego dnia zdecydowała się wstawić nowy wpis w serwisie X, w którym odniosła się do sprawy. „Jezu, zadzwoń do tego Krzysztofa Paszyka po prostu” – skomentowała Anna-Maria Żukowska z Lewicy.

