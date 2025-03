Janusz Kowalski zaskoczył w programie na żywo. Zaczął tańczyć

Chyba nikt nie spodziewał się w niedzielę tanecznego wejścia ze strony polityka opozycji. W prawicowej telewizji wPolsce24 rozbrzmiał hit niemieckiego zespołu Snap! pod tytułem „The Power” – po chwili widzowie mogli zobaczyć na ekranie machającego ręką w rytm utworu posła.

Kowalski wszedł z pewnością siebie, dziarskim krokiem, a następnie zbił kilka „piątek” z młodzieńcami, którzy znajdowali się w pierwszym rzędzie publiczności. Polityk ukłonił się kilka razy, a następnie zaczął charakterystyczny taniec.

Poseł Kowalski zaczął tańczyć, młodzież wyklaskiwała rytm

Taniec Kowalskiego był przemyślany – przypominał stylem ten, który nawiązuje do środowiska street dance (uliczny taniec).

Prowadząca była pod wrażeniem. – To nas pan zaskoczył! Skąd się to wzięło w panu? – zastanawiała się. Poseł odpowiedział z przymrużeniem oka. – No peselu nie oszukam, ale pierwszy raz od 10 lat trochę potańczyłem, bo ostatni raz, jak tańczyłem, to ścięgno achillesa zerwałem – przyznał. – Ale dzisiaj się udało! – dokończyła za polityka dziennikarka.

Marta Kielczyk zadała kolejne pytanie o show, którego dostarczył widzom „Młodzież pyta” polityk. – Pamiętam, miałem kilkanaście lat, to na osiedlu Dambonia w Opolu uczyłem się rzeczywiście hip-hopu. Vanilla Ice, MC Hammer – to byli moi ulubieni wykonawcy – zdradził 46-letni poseł. Dziennikarka dopytała jeszcze o zerwane ścięgno – „achilles” to zwykle bardzo poważna sprawa. Kowalski przyznał rację. – To właśnie przez ten taniec – wyjaśnił.

Kowalski na parkiecie. „Przednia zabawa”

Taniec w wykonaniu polityka PiS-u mogliśmy zobaczyć także ponad dwa lata temu, gdy wziął on udział w spotkaniu i potańcówce w Gminie Izbica (województwo lubelskie). Był tam obecny także poseł Marcin Romanowski. Był to jednak innego rodzaju sportowy wysiłek.

„Przednia zabawa” – podsumował później na X chwile spędzone na parkiecie Kowalski.

