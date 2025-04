Poparcie dla PiS wystrzeliło. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w ostatniej dekadzie kwietnia, chciałoby w nich uczestniczyć aż 90 proc. uprawnionych do głosowania Polaków – wynika z sondażu CBOS. Pominięto odpowiedzi „nie wiem”, „nie wziąłbym udziału” i odmowy odpowiedzi.

PiS i KO na różnych biegunach i jednocześnie łeb w łeb. Najnowszy sondaż intryguje

Jednocześnie najwięcej poparcia otrzymałyby ex aequo Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało po 32 proc. ankietowanych. W przypadku KO wynik oznaczałby spadek o jeden punkt procentowy, a PiS w ciągu dwóch tygodni odnotowało skok poparcia o sześć pkt proc.

Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 15 proc., co stanowi spadek o jeden p.p. w porównaniu do poprzedniego badania. Poza podium i jednocześnie poza Sejmem uplasowałaby się Trzecia Droga. Co prawda sześć proc. to rezultat o jeden p.p. wyższy niż dwa tygodnie temu, ale wynik nie pozwoliłby na dostanie się do Sejmu. Wszystko przez to, że próg dla koalicji wynosi osiem proc.

Najnowszy sondaż. Tylko cztery partie w Sejmie

Na granicy progu wyborczego z wynikiem pięciu proc. znalazła się Lewica. To spadek o jeden p.p. Do Sejmu nie dostałaby się też partia Razem, na którą tak jak wcześniej chce głosować cztery proc. wyborców. Żaden z respondentów nie zdecydował się wskazać innego ugrupowania. Z kolei wzrósł odsetek osób niezdecydowanych, który wyniósł siedem proc. To o dwa oczka mniej niż przy poprzednim zestawieniu.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 92,5 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 7,5 proc.) w okresie od 22 do 24 kwietnia 2025 r. na próbie 1 001 pełnoletnich mieszkańców Polski. Pominięto jednak odmowy odpowiedzi i głosy osób, które nie zadeklarowały udziału w wyborach, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. Ostateczna próba wyniosła 895 osób.

