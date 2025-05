Zdjęcie opublikowane przez byłą europosłankę PiS wywołało popłoch. „Skąd oni się u nas wzięli?”

Wpis Mazurek – byłej wieloletniej posłanki Prawa i Sprawiedliwości – pojawił się na platformie Facebook. Przedstawiał ludzi, którzy stali przed delegaturą lubelskiego UW.

„Skąd oni się u nas wzięli? Szok! Mieszkańcy zaczynają się bać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych! Około 200 imigrantów wczoraj w kolejce do wojewody po papiery legalizujące pobyt w Polsce. Wschód Polski, Lubelszczyzna, Chełm – oczekują wyjaśnień od Krzysztofa Komorskiego” – zwróciła się do szefa regionu.

Jest odpowiedź wojewody lubelskiego

Jak ustalił portal Onet, w kolejce nie stali wcale nielegalni „imigranci”, ale około 100 studentów wyższych szkół w Lublinie. Chcieli oni przedłużyć swój legalny pobyt na terenie państwa polskiego.

Wywołany do tablicy Komorski odniósł się do sprawy. – Pytam na logikę każdego myślącego człowieka: czy nielegalni imigranci stoją pod delegaturą LUW po to, żeby dać się złapać, czy po to, by zalegalizować swój pobyt albo przedłużyć legalizację tego pobytu? – skwitował. Ocenił też, że „w sposób tak nieodpowiedzialny, tak obrzydliwy próbuje się straszyć mieszkańców tylko w celu osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści politycznej”.

Będzie nadzwyczajna sesja rady miasta w Chełmie. Cel? „Uspokoić nastroje społeczne”

Sprawę skomentował także Jakub Banaszek. We wpisie wskazał, że osoby, które stały w kolejce, znajdują się w Polsce legalnie. „Wystąpiłem z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta. Proponowany termin to 20 maja. (...) Tak, nieco odległy, ale zależy mi na tym, by wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych instytucji, którzy otrzymają w tej sprawie oficjalne zaproszenia” – poinformował prezydent miasta.

Wskazał, że zrobił to, aby „uspokoić nastroje społeczne”.

