Biejat udzieliła poparcia Trzaskowskiemu. „Postawić tamę skrajnej prawicy”

– Szanowni państwo pozwolicie, że zacznę jeszcze raz od podziękowania wszystkim lewicowym wyborcom, którzy zmobilizowali się w pierwszej turze, poszli do wyborów i oddali głos. Za sprawiedliwym systemem zdrowia, za rozwiązaniem kryzysu mieszkaniowego, za demokratycznym państwem prawa, za walką o prawa człowieka i prawa kobiet, za państwem, które działa i które wyrównuje szanse – mówiła Biejat na początku konferencji.

Biejat opowiedziała o rozmowie z Trzaskowskim

– Dziękuję za to, że pokazaliście, że wasz głos się liczy, że waszego głosu nie wolno pomijać. Bo także o tym były te wybory. Dzisiaj dwa miliony wyborców lewicy pokazują, że te sprawy, które są dla was i dla mnie ważne, nie mogą zostać pominięte – dodawała. Następnie opisała swoją rozmowę z kandydatem KO, który nadal walczy o prezydenturę.

– Tak jak się zobowiązałam, spotkałam się z panem Rafałem Trzaskowskim, aby wyjaśnić mu, co dla lewicowego wyborcy jest ważne. Bo tak, jak mówiłam, dzisiaj największa odpowiedzialność, by przekonać lewicowych wyborców do pójścia do głosowania w drugiej turze, oddania głosu przeciwko skrajnej prawicy, leży na barkach Rafała Trzaskowskiego, a ja deklarowałam chęć wsparcia i rozmowy na ten temat – relacjonowała.

– Ta rozmowa się odbyła, spotkaliśmy się z Rafałem Trzaskowskim wczoraj i to była bardzo dobra, konstruktywna, merytoryczna rozmowa, za którą mu dziękuję. Rozmawialiśmy wspólnie, jak budować Polskę, która działa. Polskę równości szans, Polskę otwartą i tolerancyjną, solidarną, sprawiedliwą społecznie – wyliczała.

Jakie konkrety obiecał Trzaskowski?

– Dzisiaj chcę państwu powiedzieć, że kiedy po debacie Rafał Trzaskowski mówił o współpracy nad rozwiązywaniem kryzysu mieszkaniowego, ja mówiłam mu, że czekam na konkrety. Z dużą przyjemnością mogę powiedzieć, że te konkrety w czasie tej rozmowy padły – oznajmiła Biejat.

– Udało mi się przekonać Rafała Trzaskowskiego, że czas dopłat do kredytów się skończył. Zgodziliśmy się z tym, że kluczowe musi być dzisiaj realizowanie lewicowego programu budowy mieszkań czynszowych, wspierania samorządów, realizowania dopłat, finansowania tego budownictwa społecznego – ogłosiła.

– Mamy oboje nadzieję i oczekujemy tego, że ustawa rządowa przygotowana przez Lewicę, która radykalnie zwiększa wysokość dopłat na to budownictwo czynszowe, jak najszybciej znajdzie się w parlamencie. Rafał Trzaskowski rozmawiał też ze mną o ochronie zdrowia. Po tej rozmowie zobowiązał się, że jako prezydent Polski obejmie swoim patronatem prace nad poprawą systemu finansowania ochrony zdrowia, by wreszcie zasypać tę dziurę w systemie finansowania NFZ. Żeby zbudować sprawiedliwy, działający system – podkreślała Biejat.

– Rozmawialiśmy też o niezwykle ważnych dla lewicy kwestiach praw kobiet i praw człowieka. Rafał Trzaskowski oczywiście podtrzymał swoje zobowiązanie, że będzie popierał liberalizację ustaw aborcyjnych i wprowadzenie związków partnerskich – przekazała.

Biejat: Nawrocki stanie na drodze do realizacji lewicowych postulatów

– Szanowni państwo, ja dzisiaj bardzo wyraźnie chcę stanąć na jasnym stanowisku. W dobie rosnącej w siłę skrajnej prawicy, rosnących sondaży tych, którzy dzisiaj próbują nas podzielić – kluczowe jest, żeby stanąć w jednym szeregu. Dzisiaj jest dla mnie jasne, że kandydatura Karola Nawrockiego jest zagrożeniem dla tych wszystkich spraw, które są ważne dla lewicowego wyborcy. Które są ważne dla tych wszystkich obywateli, którym zależy na otwartej, nowoczesnej, sprawiedliwej społecznie Polsce – mówiła Biejat.

– Jest dla mnie jasne, że Karol Nawrocki stanie na drodze do realizacji wszystkich tych postulatów, które leżą na sercu lewicowym wyborcom, ale też innym, głosującym na demokratyczne partie w Polsce – kontynuowała.

– Ja mam tylko jeden głos i chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że w drugiej turze oddam ten głos na Rafała Trzaskowskiego i do tego zachęcam wyborców Lewicy. Do tego, żeby w drugiej turze poszli do wyborów i razem z nami postawili tamę skrajnej prawicy. Bo to jest stawką tych wyborów – zakończyła przedstawicielka Nowej Lewicy.

Czytaj też:

PSL poparło Trzaskowskiego. Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na jedną rzeczCzytaj też:

Ultimatum Mentzena dla Trzaskowskiego i Nawrockiego. „Nie ma lepszego sposobu”