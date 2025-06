Gorzka wymiana zdań wśród koalicjantów. „Przegrywaj dalej”

Wiceszefowa resortu edukacji narodowej 3 czerwca zrobiła podsumowanie kampanii wyborczej. Przeanalizowała punkt po punkcie różnice między Nawrockim, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości a Rafałem Trzaskowskim, kandydatem Platformy Obywatelskiej. Jej słowa nie spotkały się z aprobatą partii PO, do której wcześniej przynależała (obecnie jest związana z Polską 2050 – Trzecią Drogą). Poseł do Parlamentu Europejskiego z KO zapoznał się z analizą i ocenił ją. Pokusił się o wbicie szpili koleżance z koalicji. „Lubię kampanie i lubię rozumieć ich mechanizmy. Dlatego, gdybym mógł cię poprosić, Joasiu, o podobną analizę wyniku Szymona Hołowni. Nie śmiałbym jej tworzyć sam, bo nigdy nie byłem w waszym sztabie” – ironizował.

Wiceministra zareagowała. „Przegraliście z Nawrockim. Z Nawrockim!!!”

W środę po południu wiceministra odpowiedziała europarlamentarzyście. Jej wpis nacechowany był emocjami. „Przegraliście z Nawrockim. Z Nawrockim!!! Od 2011 roku PO nie wygrała żadnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. W 2023 roku też przegraliście z PiS-em. Przegraliście pięć lat rozwoju mojej Ojczyzny!” – podsumowała.

„Szukaj, Bartku, nadal win u innych, a nie własnej. Przegrywaj dalej” – zakończyła.



Głos zabrała także Hanna Gill-Piątek – członkini Sejmiku Województwa Łódzkiego z PO (poprzednio – Polska 2050), była posłanka na Sejm. „Asia, czy to już ten moment, że każdy rozlicza publicznie swoje byłe ugrupowania? Bo chciałam się upewnić co do nowych standardów” – ironizowała.

Kamiński o Tusku: Nie mam zaufania

Warto dodać, że Mucha nie jest jedyną polityczką Trzeciej Drogi, która gorzko komentowała wynik wyborów prezydenckich 2025. We wtorek, na antenie Polsat News, sytuację ostro skrytykował wicemarszałek Sejmu.

– Czy mam zaufanie do kogoś, kto losy mojej koalicji i wszystkich wartości, które są mi drogie, powierzył w ręce ludzi, których wieczorem, w noc wyborczą widziałem, jak skaczą na własnym pogrzebie? – mówił Michał Kamiński, mając na myśli premiera Tuska.

Czytaj też:

Polityk wyleciał z frakcji Jakiego. Europoseł PiS nie miał wątpliwościCzytaj też:

KO ramię w ramię z PiS. Zaskakujące sceny w Sejmie!