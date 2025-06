Koniec spotkania liderów koalicji. Oto co ustalili

W czwartek odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej. Udział wzięli w nim Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Wszyscy poza premierem pojawili się po spotkaniu na konferencji prasowej. – Mamy świadomość dziejowego momentu, bardzo dużej odpowiedzialności za nasz kraj, za stabilność naszego kraju – mówił na niej Szymon Hołownia.

Zarówno marszałek Sejmu, jak i wicepremier i wicemarszałek, zapewniali o stabilności koalicji. – Koalicja ma się dobrze, to chcielibyśmy wyraźnie powiedzieć – mówił Kosiniak-Kamysz. – Umowa koalicyjna obowiązuje i będzie obowiązywała – podkreślał Czarzasty.

Wicepremier zapowiedział, że koalicja ma gotowy plan na kolejny etap rządów. – Podsumowaliśmy też to, co się udało i to będzie ważny element otwarcia w nowym sezonie politycznym. Pokazanie tego, co się udało zrobić – mówił Kosiniak-Kamysz.

Koniec autonomii premiera. Hołownia zapowiada: Powołamy rzecznika rządu

Liderzy rozmawiać mieli o wszystkich „niedociągnięciach”. Zmienione mają zostać m.in. wystąpienia premiera. To najbliższe łączyć ma „różne wrażliwości, które są w koalicji”. – To też jest usprawnienie komunikacji wewnątrz koalicji czy informacji, która jest przekazywana do naszych rodaków – mówił wicepremier.

– Umówiliśmy się z panem premierem, że tekst jego wystąpienia będzie z nami konsultowany, będzie uwspólniony, będzie zawierał treści programowe i zobowiązania, które są ważne dla nas wszystkich – zapowiedział Hołownia.

Kolejną zmienioną w kwestii komunikacji rzeczą ma być powołanie rzecznika rządu oraz zupełnie nowego „centrum kreującego politykę informacyjną rządu”. – O tym też pan premier będzie mówił – zapowiedział marszałek Sejmu.

Zakończyło się spotkanie liderów koalicji. Padł temat rekonstrukcji rządu

Uzgodniony został także terminarz regularnych spotkań. – Powstanie też taka mała koalicja, rada koalicji, która co tydzień będzie spotykać się po to, żeby uzgadniać najważniejsze rzeczy, które później będą przedstawiać nam – ogłosił Hołownia.

Od teraz zmieni się również sposób prezentacji projektów formacji tworzących koalicję rządową. – Każda z naszych czterech formacji będzie prezentowała już wspólnie swoje projekty na przyszłość – zapowiedział Czarzasty.

Odnosząc się do planów rekonstrukcji rządu, wicemarszałek Sejmu stwierdził, że „, nie budzi ona kontrowersji”. – Wszyscy się zgadzamy, że to musi nastąpić. Do tego musimy się rozsądnie przygotować, uwspólnić stanowisko. Na to potrzebujemy miesiąca. Wiemy, że się dogadamy, bo kierunek mamy ustalony – przekazał polityk.

– Ruszył dzisiaj, z tym spotkaniem, bardzo ważny proces, który przekona państwa, przede wszystkim wyborców, że nie dość, że wyciągamy wnioski z tego, co się wokół nas dzieje, to jednocześnie mamy bardzo konkretny plan tego, jak poukładać koalicję 15 października przed najbliższe 2 lata – podkreślił Hołownia.

