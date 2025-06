Kinga Gajewska stanęła na mównicy. „Obieraj ziemniaczki”

11 czerwca, w Kompleksie budynków Sejmu i Senatu, było bardzo gorąco. Szef rządu wygłosił przemówienie w związku ze złożonym przez siebie wnioskiem o wotum zaufania dla Rady Ministrów.

Po zakończeniu exposé do mównicy zgłaszali się kolejni parlamentarzyści. W pewnym momencie głos zabrała posłanka Kinga Gajewska. Nie została przyjęta pozytywnie przez zebranych. – Gdzie ziemniaki? – rzucił jeden z polityków. – Kartofle – krzyknęła kolejna osoba na sali plenarnej.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości sprowokował posłankę. „Tak, popełniłam błąd”

Parlamentarzystka nie zwracała uwagi na docinki. Do skomentowania głośnej afery sprowokował ją dopiero Marek Suski. – Obieraj ziemniaczki – zadrwił. Jak na słowa byłego szefa gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów zareagowała Gajewska? – Szanowny panie Suski: tak, popełniłam błąd. Natomiast – choć nie cierpi pan głodu, jak widzę – będę pierwszą osobą, która będzie przychodziła do was i [was] karmiła. Pewnie przyjdę z ziemniakami pod celę, bo [poseł PiS Dariusz] Matecki zmarniał, więc mu pomogę – odparła.

Przypomnijmy – przed drugą turą wyborów prezydenckich 2025 posłanka PO wybrała się do jednego z domów pomocy społecznej w Grodzisku Mazowieckim. Zaniosła pensjonariuszom kilka kilogramów ziemniaków i tak zwaną „włoszczyznę” (czyli między innymi marchew). Sieć obiegło zdjęcie jednego ze starszych mężczyzn, któremu Gajewska wręczyła na korytarzu DPS-u worek kartofli. Z nieco skonsternowanym seniorem pozowała następnie do fotografii.

Niedługo po publikacji usunęła swój wpis na platformie X. Wieczorem wyraziła natomiast skruchę. „Przyznaję państwu rację, iż zdjęcia z naszej wizyty w DPS-ie nie powinny być publikowane. Przepraszam” – napisała.

Czytaj też:

Wotum zaufania. Czym jest? Ile razy premier składał wniosek w historii?Czytaj też:

MEN ogłosiło konkurs na realizację darmowych studiów. Chodzi o 18 zawodów