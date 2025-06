Tusk: Potrzebna jest informacja, na czym stoimy

W Sejmie w środę odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Wcześniej przemówił premier Donald Tusk.

– Przejdę od razu do sedna. To nie jest dzień, w którym ktoś czeka na kwieciste przemówienia. Kalendarz polityczny bardzo dynamicznie pokazał, jakie wyzwania stoją przed koalicją. Nie można zamykać oczu na rzeczywistość. Nie ma trzęsienia ziemi – mówił.

Szef rządu zaznaczył, że w sierpniu Andrzeja Dudę "zastąpi prezydent równie niechętny zmianom, jakie proponuje rządząca koalicja".

– Mam przekonanie, wiarę i pewność, że mamy mandat do rządzenia, do brania na siebie pełnej odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje. 11 mln wyborców 1,5 roku temu zawierzyło koalicji 15 października. Dali nam w ręce odpowiedzialność za Polskę. Kilka dni temu ten mandat został odnowiony w przegranych wyborach. Naszą rolą nie jest tłumaczyć się, ale wytłumaczyć, w jakim jesteśmy dziś miejscu. Nic nas nie zwalania z odpowiedzialności za kraj – kontynuował Tusk.

– Chyba wszyscy na tej sali znamy i smak zwycięstwa i gorycz porażki. Ja też. Tak wygląda życie polityczne. Ale nie znam takiego słowa jak "kapitulacja". Uszanujemy wynik wyborów prezydenckich, ale szanujemy też Konstytucję. Każdy głos ma taką samą wagę i zasługuje na szacunek. Zwracam się do całego narodu z deklaracją. Wynik wyborów nie zwalnia, nie usprawiedliwia nikogo, kto uznałby, że wybory prezydenckie zmienił zadanie ustrojowe. Na nas spoczywa dziś wielka odpowiedzialność – zaznaczył.