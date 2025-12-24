Premier dostał kartki z życzeniami. „Jedna z kotem, od polityka”

Film, który opublikowany został w środę (24 grudnia) – w Wigilię Bożego Narodzenia – różni się zdecydowanie od materiałów, na jakie można natknąć się w mediach społecznościowych, prowadzonych przez Kancelarię Premiera. Już sam kadr, który zachęca do obejrzenia treści, kojarzy się mocno ze świętami – Donald Tusk jest bowiem otoczony kartkami świątecznymi, poukładanymi na stole. Znajdują się na nich piękne grafiki – przedstawiają bombki i choinki.

Ale to nie one przykuły uwagę przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej – wśród nich znajduje się taka z kotem. Co ciekawe, nadawcą jest polityk. Czy chodzi o prezesa Prawa i Sprawiedliwości – Jarosława Kaczyńskiego? W końcu to on znany jest ze swojej miłości do kotów. Tym razem jednak to nie lider opozycji wysłał świąteczną kartkę z życzeniami Tuskowi.

Donald Tusk otrzymał niezliczoną liczbę kartek świątecznych. „Jedna rzuciła mi się w oczy”

Szef rządu pokazywał kolejno co ciekawsze kartki – jedną z nich otrzymał od 10-letniego chłopca, a następną – od duchowego przywódcy buddyzmu tybetańskiego, czternastego Dalajlamy, czyli Tenzina Gjaco. Słowa, które zostały na niej zapisane, Tusk potraktował bardzo poważnie.

Najciekawsze premier zostawił jednak na sam koniec. – Jest sporo zaskakujących kartek. Jedna mi się rzuciła w oczy, bo jest z kotem. (...) Od polityka, ale nie tego, co myślicie – zażartował. Następnie wytłumaczył, że otrzymał ją od premiera Wielkiej Brytanii – Keira Starmera.

