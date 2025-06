Giertych zareagował na wpis Berkowicza. Opublikował niewygodne zdjęcie

Mecenas Giertych poinformował na platformie X, że złożył protest przeciwko ważności wyborów prezydenta Polski. Chodzi o drugą turę, która odbyła się 1 czerwca.

Przypomnijmy – sprawie przygląda się już Sąd Najwyższy, który 12 czerwca opublikował w tej sprawie komunikat. Wymieniono w nim 12 miejsc na terenie całego kraju, gdzie stwierdzono nieprawidłowości. Dotyczą one obwodowych komisji wyborczych w miastach takich jak Mińsk Mazowiecki czy Kraków. W wielu OKW błędnie wypełniono protokoły, zamieniając miejscami kandydatów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego (uzyskane przez nich wyniki wpisano na odwrót).

Giertych nagłaśnia przypadki możliwych nieprawidłowości i zachęca członków OKW, by zgłaszali się do niego i informowali o kolejnych sprawach. Sam też złożył protest do SN. Internauci zwrócili uwagę, że w lewym, górnym rogu dokumentu umieścił swoje dane – w tym nr PESEL. Czy zaliczył „wpadkę”?

Giertych udostępnił swój nr PESEL. „Ten człowiek ma ambicje na ministra sprawiedliwości”

Opublikowanie przez posła PO nr. PESEL nie umknęło politykom opozycji. „Taki wielki mecenas, a opublikował swój PESEL. Uważaj, bo może jakiś niegramotny donosiciel przepisze z rozpędu. Nieśmiało przypominam, że Nawrocki został wybrany na Prezydenta RP – i nic tego nie zmieni” – skomentowała przy okazji informację o złożeniu protestu Beata Kempa, doradca głowy państwa Andrzeja Dudy. Negatywną „ocenę” wystawił mu także poseł Konrad Berkowicz. „Giertych podał swój PESEL. Przypominam, że ten człowiek ma ambicje na ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w Polsce” – napisał.

13 czerwca wieczorem wpis wiceszefa Nowej Nadziei doczekał się komentarza mecenasa. „Pan poseł był łaskaw jeszcze w pieluchy szczać, gdy mój PESEL był znany publicznie, gdyż każdy kierujący spółką lub kupujący nieruchomość podaje swój PESEL do KRS-u [Krajowy Rejestr Sądowy – red.]. Pan poseł zresztą również” – stwierdził, dołączając zdjęcie na dowód. I rzeczywiście – numer polityka prawicy można łatwo znaleźć w sieci.

Czym jest nr PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)? To 11-cyfrowy numer identyfikacyjny, przypisany do jednej, konkretnej osoby.

twitterCzytaj też:

Najgłośniejsze afery europosła Brauna. Kosztowały go krocieCzytaj też:

Poseł Polski 2050 szydzi z Giertycha. Mówi o antyszczepionkowcach