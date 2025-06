Najgłośniejsze afery europosła Brauna. Kosztowały go krocie

11 czerwca Braun zniszczył wystawę, która znajdowała się na korytarzu w gmachu izby niższej i wyższej w Warszawie. Była skierowana do osób utożsamiających się z LGBT+ (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transseksualne). – Nie będzie miał wstępu do Sejmu, dopóki ja jestem marszałkiem – zdecydował w środę po południu Hołownia.

To nie pierwszy incydent, z którego znany będzie poseł do Parlamentu Europejskiego. Prezes Konfederacji Korony Polskiej był wielokrotnie karany – zarówno przez polski Sejm, jak i przez PE.

Najgłośniejsze afery Brauna. Sięgają 2021 r.

We wrześniu 2021 roku Braun zwrócił się do ówczesnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego słowami „będziesz pan wisiał” z mównicy na sali plenarnej. W grudniu tego samego roku wszedł natomiast do siedziby MZ, by przeprowadzić „kontrolę poselską”. W poprzedniej kadencji, gdy rządziła jeszcze Zjednoczona Prawica, polityk skrajnej prawicy odmawiał też włożenia maseczki podczas sejmowych obrad, więc był z nich wykluczany.

W styczniu 2023 r. europarlamentarzysta wyniósł z budynku sądu w Krakowie choinkę i umieścił w koszu na śmieci (była „ubrana” między innymi w tęczowe bombki, a także barwy znajdujące się na fladze Ukrainy). W maju natomiast przerwał wykład profesora Jana Grabowskiego (pracownika Uniwersytetu w Ottawie) w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Tematem wystąpienia był „Polski (narastający) problem z historią Holokaustu”. Braun wyrwał ze stojaka mikrofon i uderzył nim o mebel. Wywrócił też głośniki. Dyrektor instytutu – Milos Reznik – poprosił o go opuszczenie sali i nie niszczył znajdującego się tam sprzętu. – Niemiec w Warszawie będzie mnie pouczał, bym czegoś nie niszczył. Wynoś się z Polski natychmiast! – odpowiedział poseł do PE.

Największy incydent z udziałem Brauna miał miejsce oczywiście w grudniu. Skierował on gaśnicę na stojące na korytarzu sejmowym świece chanukowe (zostały zapalone z okazji żydowskiego Święta Świateł). O sprawie pisały nie tylko polskie, ale także zagraniczne media.

Minuta ciszy w PE, zniszczenie wystawy LGBT+ w Opolu, „wtargnięcie” do szpitala w Oleśnicy

Na początku bieżącego roku Braun przerwał tzw. „minutę ciszy”, którą zarządzono w PE z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Europoseł wezwał do modlitwy „za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Gazie” (mając na myśli konflikt zbrojny obejmujący wybrzeże Morza Śródziemnego i ginących Palestyńczyków).

W marcu 2025 r. były poseł na Sejm zamalował czarnym spray-em (pojemnikiem z farbą) wystawę poświęconą społeczności LGBT. Powstała ona z inicjatywy Tęczowego Opola i ustawiona na tamtejszym rynku w centrum miasta.

W kwietniu natomiast wszedł do szpitala w Oleśnicy (na Dolnym Śląsku), by dokonać tak zwanego obywatelskiego zatrzymania ginekolożki – doktor Gizeli Jagielskiej. Lekarka przeprowadziła aborcję, która jednak była zgodna z prawem.

Poseł „słono” zapłacił za swoją kontrowersyjną aktywność polityczną. Dziennikarze: 270 tys. PLN za poprzedniej kadencji

Braun „słono” zapłacił za swoją kontrowersyjną aktywność. Jak obliczył serwis gazeta.pl, w poprzedniej kadencji Sejmu otrzymał potrącenia finansowe, co w przełożeniu na konkretną kwotę dało 270 tysięcy złotych (to m.in. za kilkukrotny brak maseczki). Za „incydent z gaśnicą” odebrano mu uposażenie i dietę, co w sumie oznacza ponad 60 tys.

Jedna z poważniejszych kar dotyczy zakłócenia minuty ciszy w Europarlamencie – utrata diet to, w przeliczeniu na PLN, ponad 45 tys.

