Wpadka Stanowskiego i Mazurka. „Daliśmy się zmanipulować”

Kilka tygodni temu w programie „Mazurek & Stanowski” dziennikarze odnieśli się do wypowiedzi wiceszefa Nowoczesnej, która dotyczyła byłego prokuratora generalnego – Zbigniewa Ziobry. Poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości nie stawił się wtedy po raz kolejny na wezwanie komisji śledczej ds. Pegasusa, której Zembaczyński jest członkiem.

Fragment konferencji prasowej Zembaczyńskiego był ucięty. W wersji, która komentowana była przez prowadzących, brzmiał on kompromitująco. – W tej komisji nie jest dochodzenie do prawdy, tylko dochodzenie do Zbigniewa Ziobry. (...) Więc będziemy Ziobrę wzywać do skutku i na pewno z tej drogi nie ustąpimy – powiedzieć miał rzekomo poseł. Cała wypowiedź zmienia jednak postać rzeczy. – (...) I również ta daremna próba jego obrony przez [Przemysława] Wiplera [wiceprzewodniczącego komisji – przyp. red.] poświadcza, że oni działają tutaj w jakimś porozumieniu, że rolą pana posła [polityka Nowej Nadziei – red.] Wiplera w tej komisji nie jest dochodzenie do prawdy, tylko dochodzenie do Zbigniewa Ziobry. Więc będziemy Ziobrę wzywać do skutku i na pewno z tej drogi nie ustąpimy – zaznaczył.

Całą wypowiedź udostępnił dwa dni temu Tomasz Czukiewicz – autor kanału Ciekawe Historie (na YouTube). – To manipulacja – ocenił. Internauci szeroko komentowali na X wpadkę dziennikarzy K0 – w pewnym momencie był to jeden z najgorętszych tematów.

15 czerwca w południe Stanowski przyznał, że popełnił błąd i zwrócił się do parlamentarzysty KO.

„Przepraszam!”

„Muszę przeprosić posła Zembaczyńskiego oraz widzów, bo kilka tygodni temu daliśmy się zmanipulować fragmentem filmu na TT [Twitterze – red.] i tę manipulację wraz z Robertem [Mazurkiem] powieliliśmy i nadaliśmy jej zasięgu. Szkoda, tym bardziej, że pan Witold (wraz z całą komisją) zawsze daje nam dużo uciechy i sumiennie pracuje na to, by nie trzeba było jego słowami manipulować. Panie pośle, przepraszam! Będę też się w najbliższym czasie odzywał z podobną prośbą, mianowicie w kwestii przeproszenia mnie przez pana posła” – zapowiedział.

Wskazał, że przeprosiny pojawią się też w sobotnim odcinku programu „Mazurek & Stanowski”.

Jeśli chodzi o wiceszefa Nowoczesnej, na swoim profilu X przypiął on jedynie komentarz europosła Borysa Budki, który gorzko ocenił film umieszczony na Kanale Zero. „A tak po ludzku – nie jest wam wstyd?” – napisał, oznaczając dziennikarzy Mazurka I Stanowskiego.

