Sakiewicz z kolejnym apelem. Telewizja Republika ma problemy?

Zbiórki finansów na realizacje materiałów to część działania Telewizji Republika.

Ta na wóz transmisyjny trwała od stycznia 2025 roku i zakończyła się sukcesem. Stacji udało się zebrać planowane 5,5 mln zł. Auto ma zwiększyć możliwości transmisyjne, szczególnie tam, gdzie jest słaby zasięg sieci komórkowej. Niedawno zakończona dotyczyła transmisji zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Polski – zebrano 500 tys. zł. Widzowie skrytykowali materiał przedstawiony przez Telewizję Republika oraz sens zbiórki.

Internauci pytali o przeznaczenie zebranych środków. Na zarzuty odpowiedział Miłosz Kłeczek, który na antenie stacji wyjaśnił: – Po to, szanowni państwo, zbieraliśmy fundusze na własną transmisję zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, by pokazać wyraz twarzy Donalda Tuska, kiedy prezydent składał przysięgę.

Tomasz Sakiewicz apeluje o pieniądze. Wizyta prezydenta w USA

Tomasz Sakiewicz ogłosił kolejną zbiórkę wśród widzów swojej telewizji. Argumentem były zbliżające się dwa wydarzenia. Jedno z nich to Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia).

– Ale czeka nas dużo większa impreza. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych – ogłosił na antenie Tomasz Sakiewicz na antenie.



– To wymaga już ogromnych środków, bo wszystkie wydatki za oceanem to są potężne środki – dodał.



Zdaniem prezesa Telewizji Republika obsługa medialna wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych to większe wyzwanie niż transmisja inauguracji prezydentury Karola Nawrockiego.



– Mamy, proszę państwa, trzy tygodnie. Damy radę się przygotować, uzbierać – zachęcał do wsparcia finansowego.

