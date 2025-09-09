Macron wybrał nowego kandydata na premiera. To znany polityk
Macron wybrał nowego kandydata na premiera. To znany polityk

Emmanuel Macron, Sebastien Lecornu
Emmanuel Macron, Sebastien Lecornu Źródło: Shutterstock
Prezydent Francji Emmanuel Macron podał nazwisko polityka wskazanego jako kandydat na nowego premiera. To dotychczasowy minister sił zbrojnych, Sebastien Lecornu.

Decyzja jest reakcją na kryzys, który wybuchł po dymisji gabinetu Francoisa Bayrou.

Polityczne trzęsienie ziemi w Pałacu Elizejskim

Przypomnijmy, że we wtorek premier Francji Francois Bayrou złożył w Pałacu Elizejskim rezygnację na ręce Macrona. Jego rząd upadł po poniedziałkowym głosowaniu w parlamencie, w którym nie uzyskał wotum zaufania. Bayrou udał się do prezydenta około godziny 13:30. Funkcję premiera pełnił przez niespełna dziewięć miesięcy – został powołany na to stanowisko 13 grudnia 2024 roku. Po przyjęciu rezygnacji, Macron powierzył Bayrou prowadzenie bieżących spraw państwowych do czasu powołania nowego szefa rządu.

Wśród nazwisk pojawiających się w medialnych spekulacjach, najczęściej wymieniany był właśnie Sebastien Lecornu – polityk związany z Macronem od 2017 roku, zasiadający we wszystkich jego rządach. Jego nazwisko przewijało się w rozmowach o premierostwie już wcześniej.

Jak wygląda tło kryzysu?

Bayrou, lider centrowej partii MoDem i bliski sojusznik Macrona, od początku musiał mierzyć się z ryzykiem wotum nieufności. Rząd mniejszościowy był pod ciągłą presją opozycji – zarówno lewicowej, jak i prawicowej.

Decydującym ciosem okazał się projekt budżetu na rok 2026, zakładający cięcia w wysokości około 44 miliardów euro. To wokół niego opozycja zjednoczyła się i doprowadziła do odrzucenia wotum zaufania.

Portal RTL poinformował, że Bayrou nie zamierza jednak wycofać się z życia politycznego. W rozmowach prywatnych miał podkreślać, że „ze wszystkich sił będzie starał się pomóc w znalezieniu swojego następcy”.

Opracowała:
Źródło: Interia.pl