Schreiber chce uruchomić „prawicową organizację”. „Namiesza przed wyborami”

Była żona Łukasza Schreibera – byłego sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (za rządów Zjednoczonej Prawicy) – zapowiedziała utworzenie „prawicowej organizacji”. Ma ona „powstać jeszcze w tym roku”.

Influencerka zapewnia, że podmiot i skupieni wokół niego ludzie „dużo namieszają do wyborów” parlamentarnych 2027. „Cierpliwości i trzymajcie kciuki” – zwróciła się do internautów na platformie X, gdzie obserwuje ją blisko 75 tysięcy osób.

Schreiber zapowiedziała utworzenie prawicowej organizacji. W przeszłości współtworzyła partię Mam Dość 2023

W związku z enigmatyczną zapowiedzią Schreiber warto przypomnieć, że w przeszłości była modelka należała do Mam Dość 2023. Partia ta również powstała przed wyborami do Sejmu i Senatu – w 2022 r. Ponad trzy lata temu influencerka miała jednak znacznie inne poglądy niż teraz – ugrupowanie, do którego należała, cechowało się proeuropejskością czy liberalizmem społecznym. Działacze optowali przy tym za społeczną gospodarką rynkową, ale także za liberalnym konserwatyzmem i chrześcijańską demokracją w innych obszarach.

Ważnym punktem było jednak m.in. poparcie partii dla legalizacji małżeństw homoseksualnych.

W pewnym momencie zarząd MD2023 poinformował, że Schreiber nie jest już członkinią ugrupowania, bo miała „naruszyć statut”. Przekazano wówczas także, że nigdy nie była liderką ani założycielką Mam Dość 2023.

Schreiber optowała za zmianą polskiej waluty na euro

W związku z jej czwartkowym (11 września) wpisem na X, jeden z internautów przypomniał jej dawne poglądy. Schreiber głosiła w sieci, że partia, do której ówcześnie przynależała, chce wprowadzić walutę euro (zastąpić nią polską złotówkę), co spowoduje podwyższenie pensji minimalnej do bagatela 3010 EUR, 500€ comiesięcznego świadczenia na każde dziecko czy minimalną emeryturę w wysokości 1338,44€.

„Stańmy się wreszcie Europejczykami. Wprowadzenie euro, wymiana złotówek według kursu 1:1, bo bez tego złotówka stanie się w przeciągu kilku lat walutą śmieciową, a mamy najwyższy wzrost gospodarczy w Europie” – przekonywała swego czasu była małżonka byłego ministra z Prawa i Sprawiedliwości, z którym rozwiodła się w czerwcu tego roku.

