Wielka radość w domu posła PiS. Gratulacje posypały się z każdej strony

Znany ze swojej aktywności w mediach społecznościowych poseł Janusz Kowalski w czwartkowym wpisie zaskoczył wielu obserwujących. „Kochany Syneczku! Aleksandrze! Cudownie, że jesteś z nami – dzielną Mamusią i bratem Antkiem! Cud życia” – napisał, dołączając swoje zdjęcie ze szpitala.

Poseł Kowalski pokazał drugiego syna. Posypały się gratulacje

Na fotografii widzimy uśmiechniętego polityka w szpitalnym łóżku, z niemowlęciem w ramionach. Fotografia w ciągu niecałej doby doczekała się tysiąca komentarzy i 7 tys. polubień. Osiągnęła też 1,3 mln wyświetleń. Pod nią z kolei posypały się gratulacje.

„Gratulacje, Panie Pośle! Wszystkiego dobrego dla Was” – pisał dziennikarz Janusz Schwertner. „Zdrowia i szczęścia” – dodawał poseł KO Marcin Józefaciuk. Gratulował też szef gabinetu prezydenta Nawrockiego, Paweł Szefernaker. „Gratulacje dla całej 4-osobowej rodziny Kowalskich” – dodawał poseł PSL Zbigniew Kuźmiuk.

„Gratulacje. Zdrowia i szczęśliwego życia dla Aleksandra!” – przekazywał Oskar Szafarowicz z młodzieżówki PiS. „Gratulacje! Dużo zdrowia i sił dla całej rodziny!” – wtórowała mu Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji.

„Gratulacje i dużo zdrowia dla całej rodziny!” – przesyłała wiadomość posłanka Paulina Matysiak z partii Razem. Wsparcie okazała też influencerka Marianna Schreiber. „Pięknie! Zdrowia i Radości dla całej rodziny!” – pisał były poseł Artur Dziambor. „Gratulacje dla Mamy i Taty!” – dodawał związany z PiS Robert Bąkiewicz. „Gratulacje, Panie Januszu! Mam nadzieję, że poród nie był trudny” – dodawała od siebie Anna-Maria Żukowska z Nowej Lewicy.

twitter

Kim jest Janusz Kowalski?

Janusz Kowalski jest posłem IX oraz obecnej – X kadencji Sejmu. Od 2019 do 2021 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a w latach 2022–2023 sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kowalski należy do Prawa i Sprawiedliwości, odkąd w czerwcu 2024 zrezygnował z członkostwa w Suwerennej Polsce Zbigniewa Ziobry. Tamta partia przestała istnieć i połączyła się z PiS. Obecnie Kowalski jest członkiem komitetu wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Majątek Janusza Kowalskiego poszedł w górę. Nabył też papiery wartościoweCzytaj też:

Kowalski może mieć problemy. Wszystko przez incydent w podstawówce