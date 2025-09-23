To on przyniósł woreczki nikotynowe prezydentowi. Teraz starł się z Brejzą

O tym, że prezydent Karol Nawrocki zażywa woreczki nikotynowe, wiadomo już od czasu kampanii, kiedy to kamery uchwyciły nietypowy gest wykonany przez niego w trakcie debaty. — Ja to nazywam gumą — mówił.

Tym razem prezydent przyłapany został podczas uroczystości 80. rocznicy utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Kamery uchwyciły moment, kiedy Karol Nawrocki odbierał opakowania z woreczkami nikotynowymi od osoby ze swojej delegacji.

Brejza zaatakował asystenta Nawrockiego, ten odpowiada. „Nazywam się Jakub Nadstawny”

Zdarzenie natychmiast podłapały media. Do sprawy odniósł się także Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej. „Właśnie kieruję interwencję do Kancelarii Prezydenta o funkcję, jaką pełni ten człowiek zapodający środki odurzające. Jaki ma zakres obowiązków (dostarczanie towaru?), wynagrodzenie, zakres zadań…” — napisał w mediach społecznościowych polityk, dołączając do tego hashtag „patologia”.

Na częściową odpowiedź na pytania eurodeputowany KO nie musiał długo czekać. Odpisał mu osobiście sam zainteresowany. „Szanowny Panie Europośle, nazywam się Jakub Nadstawny. Gdyby zadał Pan sobie trochę trudu i zrobił najzwyklejszy research, to dowiedziałby się Pan, jaką pełnię funkcję w Kancelarii Prezydenta, i to dosłownie w pół minuty” — czytamy.

„Uznaję też, że jako europoseł ma Pan zadania znacznie poważniejsze, niż ustalanie mojego zakresu obowiązków. Szkoda czasu na takie drobnostki, prawda? Zatem wyręczę Pana, by mógł Pan skoncentrować się na tym, na czym Pan powinien i pomogę: jestem asystentem Prezydenta RP Karola Nawrockiego” — wytłumaczył młody mężczyzna.

Kim jest Jakub Nadstawny? Taką rolę pełnił w kampanii wyborczej

To nie pierwszy raz, kiedy Jakub Nadstawy pojawia się w mediach. Wcześniej pojawił się on w filmie z kulis kampanii wyborczej, opublikowanym przez Daniela Nawrockiego. — Prywatnie mój bliski kolega — mówił o nim na nagraniu syn prezydenta. Z materiału dowiedzieć się mogliśmy m.in., że w tym roku kończy on 22 lata, a także, że podczas kampanii był kierowcą przyszłego prezydenta oraz odpowiadał za nagrania publikowane w mediach społecznościowych.

