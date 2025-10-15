Od okopów po gabinety. Nieznane oblicze Sikorskiego

Radosław Sikorski w najnowszej książce opowiada o swojej drodze od afgańskich okopów, przez brytyjskie redakcje, po gabinety polskiej i europejskiej dyplomacji.

„Z okopu do Europy”. Nowa książka Radosława Sikorskiego

W szef MSZ uzupełnia swoje najważniejsze teksty o komentarz z dzisiejszej perspektywy – wobec wojny w Ukrainie, kryzysu Zachodu i rosnących napięć w Europie. Zestawia własne doświadczenia sprzed lat z teraźniejszością, w której pytania o bezpieczeństwo, wolność i europejską solidarność znów brzmią z pełną siłą.

„Teksty szefa MSZ to prawdziwa kronika polskiej transformacji, widziana od środka – pełna anegdot, kulis polityki i osobistych refleksji. To książka o doświadczeniu człowieka, który przyglądał się historii z bliska, a potem sam współtworzył jej bieg. O Polsce w drodze – od PRL-u i okrągłego stołu po wejście do NATO i Unię Europejską. O miejscu, które musimy na nowo zdefiniować w świecie niepewnym i coraz bardziej podzielonym” – czytamy w opisie wydawnictwa.

Radosław Sikorski o swojej nowej książce

W prologu do książki minister spraw zagranicznych podkreśla, że „ewolucja jego poglądów może być zachętą dla czytelników, aby także swoje przekonania skonfrontowali ze zmieniającą się rzeczywistością”.

„Byłem i jestem człowiekiem walki. Niekiedy na froncie lub w redakcji, a niekiedy podczas szczytów dyplomatycznych. Redakcje, okopy, ministerstwa – zmieniały się miejsca mojej działalności, ale zawsze stawałem w obronie podstawowych wartości” – zaznacza Radosław Sikorski.

W prologu do książki polityk KO zaznacza m.in. że „Polska jest dużym państwem europejskim i powinna odgrywać rolę proporcjonalną do swojego potencjału – ale jest to możliwe wyłącznie w ramach instytucji międzynarodowych, ze wsparciem sojuszników, a nie samotnie, na wojnie ze wszystkimi”.

Książka „Z okopu do Europy. Trzy dekady w centrum wydarzeń” Radosława Sikorskiego ukaże się 29 października nakładem wydawnictwa Znak.

