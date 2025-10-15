Zakłóciła przemówienie Tuska. Tak zareagował premier

W środę 15 października mijają dokładnie dwa lata, odkąd Donald Tusk i jego koalicjanci wygrali wybory parlamentarne. Z tej okazji premier spotkał się ze swoimi sympatykami w Piotrkowie Trybunalskim. – Nie muszę was przekonywać, że po tych dwóch ciężkich latach, jeśli dostrzegam jakiś deficyt, który dotyka mnie po ludzku najbardziej, to jest to brak zrozumienia między Polakami, co jest naszym autentycznym, narodowym interesem – powiedział szef rządu.

W pewnej chwili wystąpienie premiera zostało zakłócone okrzykami. Wśród publiczności pojawiły się aktywistki, które miały ze sobą transparenty z napisami jeden rząd już obaliłyśmy oraz Polska dla milionów, nie dla milionerów. Jedna z uczestniczek spotkania głośno wyrażała swoje niezadowolenie. Nie było jednak słychać, jakie konkretnie zarzuty ma pod adresem Donalda Tuska. – Dokończę i pani będzie miała możliwość zabrania głosu. Tutaj są takie reguły i nic nie zwalnia nas z kultury dialogu – powiedział Donald Tusk. Aktywistka nadal wykrzykiwała jednak swoje racje. – Pani nie szanuje w ten sposób osób tutaj zebranych. Pani przeszkadza nie mi, a kilkuset osobom, które przyszły na nasze spotkanie – komentował premier. Chwilę później zgromadzona publiczność zaczęła skandować Donald Tusk! Donald Tusk!

Mimo kolejnych próśb aktywistka nadal nie chciała dać dojść do głosu premierowi. — Proszę się uspokoić. Jeśli pani nie chce rozmawiać, to proszę spokojnie usiąść i posłuchać. Tak pani nikogo nie przekona — apelował Donald Tusk. — Ani człowiek stary, czy młody nie powinien traktować innych ludzi w taki sposób. Proszę spokojnie poczekać do momentu, kiedy będzie czas na pytania i debatę — dodał szef rządu.

Gdy rozpoczęła się seria pytań, prowadząca spotkanie Monika Wielichowska w pierwszej kolejności poprosiła aktywistki, które protestowały w trakcie spotkania.

