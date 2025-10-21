ABW rozbiła siatkę sabotażystów. Premier Tusk: Osiem osób zatrzymanych

We wtorkowy poranek premier Donald Tusk poinformował o szeroko zakrojonej operacji służb specjalnych.

„ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne” – napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Siemoniak: chodzi o rozpoznanie infrastruktury i przygotowanie ataków

Do słów premiera odniósł się Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych.

„Sprawy, o których pisze premier Donald Tusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków. ABW ściśle współpracuje z SKW, Policją i Prokuraturą” – napisał w serwisie X.

Rosnąca fala aktów dywersji w Polsce

Zatrzymania ogłoszone przez premiera to kolejne w ostatnich miesiącach działania służb wobec podejrzanych o sabotaż inspirowany przez obce wywiady, głównie rosyjskie i białoruskie. Zdaniem ekspertów, wykryte dotąd przypadki wskazują, że Polska – jako kluczowe państwo tranzytowe dla pomocy wojskowej na Ukrainę – znajduje się w strefie szczególnego zainteresowania obcych służb.

– Żyjemy w bardzo trudnych czasach pod względem zmian w architekturze bezpieczeństwa. We wszystkich analizach i dokumentach sojuszniczych, w tym w koncepcji strategicznej NATO, Federacja Rosyjska jest wskazana jako podmiot stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa całego Sojuszu i naszego kraju –mówi w cyklu „Rozmowa Wprost” pułkownik dr hab. Dariusz Majchrzak z Akademii Sztuki Wojennej.

– Czy Rosja prowokuje? Na pewno tak. Czy Rosja nas sprawdza? Na pewno tak. Te działania wpisują się w wachlarz, którym Rosja testuje nie tylko nasze państwo, ale i cały Sojusz. Sprawdza, na co może sobie pozwolić – podkreśla.

