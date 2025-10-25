Gorący polityczny weekend. Koniec PO i nowe otwarcie PiS

Platforma Obywatelska, jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, ma w sobotę zmienić nazwę. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, według doniesień medialnych partia zrobi pierwszy, ważny krok w kierunku wyborów do Sejmu i Senatu 2027.

Szykuje się pełen emocji weekend. Politycy PO zjadą się do Warszawy. Członkowie PiS-u odwiedzą Katowice

25 października w hali ATM Studio w Warszawie zorganizowano konwencję PO. Tego dnia ugrupowanie, którego przewodniczącym jest premier Donald Tusk, złączy się z Nowoczesną (niegdyś firmowaną imieniem i nazwiskiem Ryszarda Petru) i Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej (ministra edukacji narodowej).

Nie wiadomo, jaką nazwę będzie miał „nowy” polityczny podmiot. Możliwe, że tę, jaka już jest powszechnie stosowana przez elektorat i dziennikarzy, czyli: „Koalicja Obywatelska”. W rozmowie z Onetem tak sugerował Witold Zembaczyński – wiceprzewodniczący Nowoczesnej. Jeśli chodzi o logotyp – szczegóły nie są na razie znane.

A jaki los spotka członów PO, .N i IP? Staną się automatycznie częścią„nowej” partii. Wybiorą też wkrótce nowe władze, ale dopiero po sfinalizowaniu formalności, mających na celu rejestrację ugrupowania.

Partia Jarosława Kaczyńskiego rozpocznie prace nad nowym programem. W tle zbliżające się wybory

Jeśli chodzi o PiS, podczas kongresu, który potrwa dwa dni (rozpocznie się w piątek, a zakończy w sobotę – 24-25 października), partia ma zrobić ważny krok w kierunku wyborów parlamentarnych 2027.

Podczas wydarzenia, które odbędzie się na terenie śląskiego Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, politycy będą uczestniczyli w ponad 100 panelach. Podczas nich będą dyskutowali o prawie, gospodarce czy sprawach społecznych. Ma to zapoczątkować proces powstania nowego programu PiS.

Czytaj też:

Awantura na antenie TVN24, „zapalnikiem” burza ws. Kornhauser-Dudy. „Niesamowity skandal”Czytaj też:

Bezrobocie w Polsce. Niepokojące dane potwierdziły się