Tusk ostro o Nawrockim: To sabotaż

Trwa spór Donalda Tuska i Karola Nawrockiego w sprawie nominacji oficerskich w polskich służbach.

Donald Tusk ostro o decyzjach Karola Nawrockiego. Chodzi o nominacje dla oficerów i odznaczenia

We wpisie na X premier skomentował zachowanie prezydenta.

„Prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy (!) stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją” – napisał Donald Tusk na X.

Prezes Rady Ministrów bardzo krytycznie ocenił zachowanie głowy państwa: „To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa!”.

Jak dowiedzieli się dziennikarze TVN24, odmowa odznaczeń objęła także tych funkcjonariuszy, którzy mieli zostać nagrodzeni w związku ze zwalczaniem wrogich aktów dywersji. – Prezydent nie tylko odmówił podpisania awansów na pierwszy stopień oficerski, ale również solidnie umotywowanych wniosków o odznaczenia i ordery – powiedział informator stacji.

Prezydent blokuje nominacje dla oficerów i odznaczenia

Spór o nominacje trwa od pierwszych dni listopada.

– Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej. Miałem być w miejscu, gdzie promocję na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 dzielnych Polek i Polaków, przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – powiedział Donald Tusk na początku nagrania zamieszczonego 7 listopada na swoim profilu w X.

„Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów” – skomentował wtedy zachowanie prezydenta premier.

Prezydent zdecydował się wtedy zablokować ponad 100 nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Tym razem na celowniku prezydenta znalazło się ponad 130 wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wojskowych odpowiedników.

