Szczepkowska nie zostawiła suchej nitki na Nawrockim. Zapowiada stanowcze kroki

Aktorka Joanna Szczepkowska w ostatnich latach aktywnie komentuje aktualne zagadnienia na swoim facebookowym profilu. Nietrudno zauważyć, że nie ma za wiele sympatii dla polityków związanych z PiS, a pokłada dużą wiarę w rządach Donalda Tuska.

Joanna Szczepkowska atakuje Karola Nawrockiego

We wpisie z piątku 28 listopada po raz kolejny dała wyraz swoim przekonaniom, krytykując prezydenta. „Ktoś o nazwisku Nawrocki siedzi w pałacu prezydenckim z posadą prezydenta, podczas kiedy nie byłby tam na miejscu nawet jako ochroniarz” – zaczęła ostro swój wpis.

„To, co wyprawia z naszymi służbami specjalnymi, odmawiając i nominacji oficerskich i odznaczeń zasłużonym za zasługi w zwalczaniu aktów dywersji, to jest jawny brak szacunku dla państwa i służb i naruszanie naszego bezpieczeństwa. To jest też szyderstwo z urzędu prezydenta. Prawdopodobnie zresztą właśnie to się podoba kibolskim środowiskom” – pisała dalej.

„Wojna jaką wytoczył rządowi, to jest agresja na teren konstytucji. Współpraca jest jego konstytucyjnym obowiązkiem. Nawet jeśli powtarzam to, co już pisałam, będę pewnie pisać to samo jeszcze wiele razy” – podkreślała aktorka.

Szczepkowska na proteście w Warszawie

Szczepkowska zapowiedziała też swój udział w warszawskim proteście w ten weekend. „W sobotę idę pod Belweder na godzinę 12 30. Spotkanie jest zgłoszone i będzie zabezpieczone. Nie wiem czy jest klimat do demonstrowania, czy nie, nie wiem, czy będzie dużo ludzi, czy garstka” – przyznała.

„Wiem, że Nawrocki chce władzy, na którą nie można mu pozwolić. Chyba, że pycha rozsadzi go od środka i będziemy mieli nareszcie ponowne wybory. Z tą myślą zostawiam Was na dobranoc. Jutro nie mam spektaklu, wiec może napiszę więcej. Do jutra!” – zakończyła.

Wydarzenie organizuje Fundacja Wspólnie do demokracji. Wydarzenie reklamowane jest m.in. przemówieniem, które wygłosić ma właśnie Joanna Szczepkowska. "Dołącz do nas pod Belwederem, pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, aby wspólnie zaprotestować przeciwko łamaniu zasad państwa prawa i naruszaniu konstytucyjnych wartości przez prezydenta Karola Nawrockiego. To będzie pokojowa, obywatelska manifestacja solidarności, w obronie wolności, równości i tolerancji" – czytamy w opisie.

