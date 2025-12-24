Politycy z największym zaufaniem. Lider deklasuje

Donald Tusk? A może Karol Nawrocki lub Radosław Sikorski? Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził na zlecenie portalu Onet specjalny sondaż. Badanie miało na celu sprawdzić, którzy przedstawiciele władzy lub opozycji cieszą się największym zaufaniem społeczeństwa.

Na pierwszym miejscu znajduje się polityk, który wskazywany był najczęściej przez respondentów także w listopadzie tego roku. Jak jednak zauważa źródło, w porównaniu do poprzedniego sondażu wskazało go o około trzy procent mniej osób.

Sondaż zaufania. Były szef IPN znowu zajął 1. miejsce

IBRiS realizował badanie miedzy 19 a 20 grudnia (ubiegły piątek i sobota). Zostało ono przeprowadzone przy użyciu metody telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo.

Ranking otwiera prezydent Karol Nawrocki, były prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Wskazało na niego 49,3 procent respondentów – poprzednim razem zrobiło tak 51,8 proc. osób. Warto zaznaczyć, że jednocześnie 41,7 proc. Polaków nie ma zaufania do głowy państwa.

Zaraz za nim, na drugim miejscu, uplasował się minister spraw zagranicznych – Radosław Sikorski. Wicepremier cieszy się zaufaniem na poziomie 41 proc. Jednocześnie negatywny stosunek ma do niego 44,3 proc. osób.

Podium zamyka Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiceszef Rady Ministrów był wskazywany przez 37,9 proc. respondentów. Zaufania do ministra obrony narodowej nie ma jednak jednocześnie 40,8 proc. społeczeństwa.

Donald Tusk daleko poza podium

Trzecie miejsce należy do szefa MON, ale zaraz za nim jest Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu zajął czwartą pozycję – co oznacza zaufanie na poziomie 37,4 proc. Negatywnie ocenia go jednak 49,7 proc. ankietowanych.

Piąte miejsce należy zaś do Donalda Tuska. Premier po raz kolejny zajął tę pozycję – przypomina Onet, wskazując na poprzedni sondaż. Ufa mu 37,3 proc. respondentów, choć jednocześnie, po drugiej stronie, znajdują się osoby, które nie mają pozytywnego stosunku do jego osoby – stanowią one aż 55,1 proc.

W badaniu uczestniczyła próba badawcza w postaci 1,1 tysiąca dorosłych obywateli Polski.

