Zmiany w Ministerstwie Finansów. Ilona Kowalska zastąpi zdymisjonowaną Martę Niżałowską-Pactwę

W piątek 27 lutego 2026 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja o zmianie na stanowisku dyrektora generalnego. Została nim prawniczka Ilona Kowalska, która zastąpiła odwołaną w tym tygodniu Martę Niżałowską-Pactwę.

Kim jest Ilona Kowalska?

Ilona Kowalska z wykształcenia jest prawnikiem. Posiada uprawnienia radcy prawnego i jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w administracji rządowej, specjalizująca się w zagadnieniach prawnych, legislacyjnych, finansowych oraz organizacyjnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła program MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej / École Nationale d’Administration.

Kariera Ilony Kowalskiej w Ministerstwie Finansów

Nowa dyrektor generalna od kilkunastu lat związana jest z Ministerstwem Finansów oraz Krajową Administracją Skarbową, gdzie sprawowała nadzór nad pracą departamentów odpowiedzialnych m.in. za finanse, zasoby ludzkie, logistykę, obsługę prawną i procesy legislacyjne. Wcześniej zajmowała stanowisko zastępcy prezesa oraz pełniącej obowiązki prezesa Agencji Mienia Wojskowego, odpowiadając m.in. za zarządzanie nieruchomościami, obrót specjalny, finanse, a także działania z zakresu marketingu i public relations.

Przewodnicząca Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami, zamówieniach publicznych oraz nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

