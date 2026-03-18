MSWiA nawiąże współpracę z Kościołem? Nietypowy pomysł resortu

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński spotkali się z biskupami, którzy uczestniczą w 404. Zebraniu Plenarnym KEP. Politycy rozmawiali z duchownymi w Sekretariacie Generalnym Konferencji Episkopatu Polski o współpracy w razie klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i innych zagrożeń.

Kościół pomoże w sytuacjach kryzysowych? Trwają rozmowy z ministerstwami

Informujące o spotkaniu MSWiA podkreślało, że stanowiło ono „istotny element strategicznego dialogu nad wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasobów państwa i organizacji społecznych w sytuacjach kryzysowych”. Uczestnicy rozmów skupiać mieli się na „wymianie doświadczeń w zakresie niesienia pomocy humanitarnej oraz koordynacji wsparcia logistycznego, gdzie struktury związane z kościołem, takie jak Caritas Polska, dysponują sprawdzonym potencjałem”.

MSWiA zaznaczało, że współpraca z Kościołem pozwala wzmacniać bezpieczeństwo lokalne. „Szczególnie w obszarze organizowania doraźnego wsparcia materialnego oraz potencjalnego wykorzystania rozproszonej infrastruktury parafialnej, która w razie wystąpienia klęsk żywiołowych może służyć jako naturalne miejsca schronienia lub centra dystrybucji pomocy” – przekazano PAP.

Kościół pomoże w kryzysie? Rzecznik KEP zapewnia o wsparciu

Ministerstwo podkreśliło, że nadrzędnym celem takiej współpracy pozostaje ochrona życia i zdrowia mieszkańców. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak dodawał od siebie, że Kościół cały czas będzie wspierał ludność w sytuacjach kryzysowych, korzystając ze swojej bazy, zaplecza technologicznego i międzynarodowych kontaktów w dziedzinie pomocy humanitarnej.

– Koordynacją pomocy humanitarnej oraz wsparcia w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych zajmują się z ramienia Kościoła katolickiego na poziomie lokalnym Caritas diecezjalne, natomiast na poziomie krajowym i międzynarodowym – Caritas Polska – oznajmiał.

