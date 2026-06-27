Ukraina powinna przeprosić za decyzję Zełenskiego? Nowy sondaż

Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” zapytał Polaków, czy „Ukraina powinna oficjalnie przeprosić Polaków za decyzję dotyczącą nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA?”. Zdecydowanie lub raczej „tak” było w sumie 72 proc. ankietowanych.

Przeciwnego zdania było łącznie 11 proc. respondentów. 17 proc. uczestników sondażu nie miało zdania lub nie wiedziało, jak odpowiedzieć na wskazane pytanie. Sondaż został zrealizowany od 19 do 21 czerwca 2026 roku, na reprezentatywnej próbie 1 045 pełnoletnich Polaków.

Ukraińcy o rozwiązywaniu sporów historycznych z Polska

W środę 24 czerwca Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii opublikował wyniki własnego badania opinii publicznej. Sondaż dotyczył kwestii rozwiązania sporów historycznych między Ukrainą a Polską. Badanym zaproponowano cztery opcje, po dwie konfrontacyjne i konstruktywne. Za ostrym podejściem opowiedziało się pięć proc. osób. 90 proc. Ukraińców wyraziło chęć współpracy z naszym krajem w tej materii.

Dla szerszego zobrazowania sprawy przypomniano również inne sondaże z 2023 r. Wówczas 55 proc. ankietowanych nie chciało, aby Ukraina uzgadniała z sąsiednimi państwami europejskimi politykę historycznego upamiętniania jej bohaterów. Jednocześnie 60 proc. respondentów stwierdziło, że sąsiedzi Ukrainy nie powinni prowadzić z nimi takich konsultacji.

Tak zmieniła się postawa Ukraińców wobec Polaków

Przywołano także badanie dotyczące relacji z innymi państwami, gdzie jeden na skali to zgoda na przyjęcie danego obywatela jako członka rodziny, a siedem wiązałoby się z niewpuszczeniem takiego człowieka do kraju. Na przestrzeni lat wskaźnik wobec Polaków się zmieniał. W 2021 r. wynosił 3,7 pkt, tuż po inwazji Rosji 3,0 pkt, a we wrześniu 2,9 pkt. Polacy zajęli wówczas drugie miejsce pod względem bliskości w oczach Ukraińców zaraz po nich samych.

W 2024 r. wskaźnik pogorszył się do 4,0, a w 2025 r. do 4,1. Dodatkowo w 2023 r. 68 proc. osób dobrze oceniało walkę OUN-UPA, a źle 17 proc. Wiedzę o istnieniu Ukraińskiej Armii Powstańczej posiadało 72 proc. Ukraińców, a Romana Szuchewycza 52 proc. Z kolei działalność OUN-UPA w czasie II wojny światowej w 2013 r. negatywnie oceniało 48 proc. Ukraińców, przy 19 proc. pozytywnych głosów. W 2025 r. proporcje wyniosły osiem proc. negatywnie, przy 37 proc. pozytywnie.

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