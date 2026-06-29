Kolejna decyzja Zełenskiego wywołała burzę. “Policzek wymierzony Polsce”, “co za arogancja”

Przypomnijmy, Wołodymyr Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy poinformował o skierowaniu do Rady Najwyższej projektu ustawy dotyczącej utworzenia Panteonu Narodowego. – Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować – przekazał prezydent Ukrainy.

Polscy politycy odpowiadają Zełenskiemu

Słowa ukraińskiego prezydenta oraz sama inicjatywa wywołała spore poruszenie wśród polskich polityków. Wypowiedź Zełenskiego ma szczególny wymiar z powodu ostatnich kontrowersji, które wywołało nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia „Bohaterów UPA” .

„To kolejny policzek wymierzony Polsce, będący efektem służalczej polityki rządu Tuska, który zamiast ramię w ramię z prezydentem Karolem Nawrockim bronić polskiej pamięci, pozwala Kijowowi przekraczać kolejne granice” – odniósł się do słów prezydenta Ukrainy Mateusz Morawiecki.

„Ukraina nie będzie nam mówić, że ludobójcy z UPA i Bandera są 'bohaterami', których nikt nie ma prawa oceniać. Polska ma nie tylko prawo, ale obowiązek powiedzieć jasno: kult zbrodniarzy odpowiedzialnych za mordowanie polskich dzieci, kobiet i całych wsi zamyka Ukrainie drogę do europejskiej wspólnoty wartości” – kontynuował były premier.

Zażądał też od przedstawicieli rządu „natychmiastowej deklaracji: żadnego zamykania etapów negocjacyjnych Ukrainy z UE bez pełnej zgody na prawdę historyczną, ekshumacje i zakończenie kultu UPA, OUN, SS Galizien, Bandery, Szuchewycza, Doncewa, Melnyka i innych zbrodniarzy” .

„Nie ma zgody na deptanie polskich grobów. Nie ma zgody na rozmywanie odpowiedzialności za rzeź wołyńską. Nie ma zgody na upokarzanie Polski. Rządzący mogliby w końcu to zrozumieć” – dodał.

W podobnym tonie wypowiedziała się również Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji. „Co za buta i arogancja (...). Zełenski nie tylko nie zamierza się cofnąć po antypolskiej szarży (...), on wręcz idzie dalej i pokazuje nam środkowy palec. Taką żmiję na piersi naszego państwa wyhodowały polskie władze swoją żałosną polityką uległości i dawania wszystkiego za nic” – oceniła polityczka.

Z kolei Robert Kropiwnicki z KO przekazał, że „jeśli Zełenski sądzi, że eskalując konflikt z Polską, Ukraina wejdzie do UE, to może bardzo się rozczarować” .

Do słów ukraińskiego prezydenta odniósł się również były premier Leszek Miller. „No i pięknie. Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam komu pomagać, a komu nie” – napisał w serwisie X.

Panteon ma „kształtować ukraińską tożsamość narodową”

Przewodniczący ukraińskiej rady najwyższej Rusłan Stefanczuk poinformował w serwisie Facebook, że dokument dotyczący utworzenia Panteonu Narodowego „przewiduje utworzenie w Kijowie ogólnonarodowego miejsca pamięci narodu ukraińskiego, poświęconego upamiętnieniu najwybitniejszych przedstawicieli ukraińskiej nacji” .

Celem tej inicjatywy ma być „przywrócenie historycznej sprawiedliwości, zachowanie pamięci narodowej, konsolidacja społeczeństwa wokół wspólnej historii oraz kształtowanie ukraińskiej tożsamości narodowej i obywatelskiej” . Projekt ustawy zostanie rozpatrzony podczas najbliższego posiedzenia ukraińskiego parlamentu.

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