Krzysztof Bosak wrócił do rankingu po rekordowym wyniku. Najlepszy rezultat z posłów opozycji

Ośrodek CBOS opublikował najnowszy ranking zaufania do polityków. W badaniu oceniani są zawsze prezydent, aktualni marszałkowie Sejmu i Senatu, premier oraz szefowie głównych ugrupowań politycznych. Pozostali politycy się zmieniają. W porównaniu do poprzedniego miesiąca na czele sondażu nie doszło do większych zmian.

Na czele rankingu znalazł się Szymon Hołownia z wynikiem 54 proc. (wzrost o jeden punkt procentowy) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (52 proc., wzrost o dwa pkt proc.). Liderzy Trzeciej Drogi jako jedyni mają pozytywny stosunek powyżej 50 proc. Na trzecim miejscu pod względem zaufania znalazł się Rafał Trzaskowski, któremu ufa 49 proc. ankietowanych. To wzrost o jeden p.p.

Najnowszy sondaż zaufania do polityków w maju. Sporo niespodzianek w rankingu

Poza podium znalazł się Andrzej Duda. 46 proc. zaufania to spadek o dwa oczka względem kwietnia. Na kolejnych miejscach znaleźli się Donald Tusk (43 proc., wzrost o jeden p.p.) i Radosław Sikorski (42 proc., wzrost o dwa oczka). Do rankingu na siódmą pozycję wrócił z wynikiem 36 proc. Krzysztof Bosak, który nie był brany pod uwagę w kwietniu.

Dopiero na dziewiątym miejscu (ex aequo) pod względem zaufania w maju uplasował się Mateusz Morawiecki. Wynik 32 proc. to spadek o dwie pozycje i cztery p.p. przez miesiąc. Były premier ma także spory elektorat negatywny. Nie ufa mu 56 proc. respondentów, co także jest wzrostem o cztery oczka miesiąc do miesiąca. Wyższą nieufność badani deklarują jedynie wobec Jarosława Kaczyńskiego – 61 proc., wzrost o trzy p.p. Trzeci najwyższy negatywny stosunek ma Mariusz Błaszczak (45 proc.).

Nieznajomość polityków z rządu

Istnieje również spora nieznajomość czołowych polityków. 60 proc. badanych nie zna ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego. Wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego nie kojarzy 54 proc. uczestników sondażu. Ponad połowa ankietowanych nie rozpoznaje również minister ds. równości Katarzyny Kotuli.

Badanie przeprowadzono od 20 maja do 2 czerwca 2024 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie 1 038 dorosłych mieszkańców Polski metodami CAPI, CATI i CAWI. Próbę wylosowano z rejestru PESEL. Każdy uczestnik sondażu sam wybierał, jaką metodą chce przeprowadzić badanie. Ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

