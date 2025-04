W sondażu oceniono pracę rządu, prezydenta i parlamentu. Przeważa krytyka

Ankieterzy Centrum Badań Opinii Społecznej zapytali Polaków o ich oceny działania Sejmu i Senatu. W pierwszym przypadku 56 proc. głosów było negatywnych, a 39 proc. pozytywnych. Senat źle oceniło 41 proc. respondentów, a dobrze 34 proc.

Sondaż. Jak oceniamy prace Sejmu i Senatu?

W stosunku do takiego samego badania z marca, liczba niezadowolonych z Sejmu wzrosła o 6 pkt. proc. Liczba zadowolonych z tej izby parlamentu spadła z kolei o 7 pkt. proc. Aż 15 proc. badanych nie ma zdania w tym temacie.

Zmiany w ocenie Senatu zawierały się w granicach błędu statystycznego i wyniosły po 1 pkt proc. Jedna czwarta ankietowanych nie miała nawet zdania na temat izby wyższej parlamentu.

Sondaż. Oceniono pracę prezydenta i premiera

Pracę prezydenta pozytywnie oceniło 39 proc. badanych, co oznacza spadek o 3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Negatywnie o Andrzeju Dudzie wypowiedziało się z kolei 50 proc. badanych, co daje wzrost o 1 pkt. proc. 10 proc. pytanych nie miało zdania.

Przeważał negatywny stosunek do rządu Donalda Tuska. 40 proc. takich wskazań to wzrost o 2 pkt. proc., a 34 proc. pozytywnych odpowiedzi to spadek o 2 pkt. proc. Z kolei 50 proc. respondentów źle oceniało pracę rządu Tuska, a 37 proc. pozytywnie.

Z samej osoby premiera zadowolonych było 37 proc. badanych. Niezadowolonych z tego faktu było 51 proc. Odnotowano tu 1-proc. zmiany w stosunku do poprzedniego badania.

