Zmiana lidera w sondażu zaufania. Trzaskowski traci pozycję

Sondaż zaufania do polityków przeprowadziła pracownia IBRiS dla Onetu. Po przegranych wyborach pierwsze miejsce w zestawieniu stracił prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski (43,6 proc.). Pierwsze miejsce zajął debiutujący w rankingu Aleksander Kwaśniewski z wynikiem 44,4 proc. zaufania.

Sondaż zaufania do polityków. Prezydent Duda na trzecim miejscu

Na trzecim miejscu znalazł się ustępujący prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 43,6 proc. Polaków. Czwartą pozycję zajął Radosłąw Sikorski z wynikiem 39 proc., a piątą prezydent elekt Karol Nawrocki z 37,4 proc. głosów.

Znaczny wzrost w tym rankingu zaliczył Sławomir Mentzen (miejsce siódme). W stosunku do poprzedniego badania poprawił swój wynik o 11,3 pkt proc. Szymon Hołownia był dopiero piętnasty z wynikiem 26,8 proc. Wyprzedził go m.in. Krzysztof Bosak z Konfederacji z wynikiem 30,4 proc. czy Lech Wałęsa (28,1 proc.) i Bronisław Komorowski (27,3 proc.). Lepiej wypadł też Adrian Zandberg z wynikiem 27,1 proc., co było wzrostem o 9,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Sondaż zaufania. Polacy nieufni wobec Tuska i Kaczyńskiego

Najgorzej wypadli tradycyjnie liderzy dwóch największych obozów politycznych. Najbardziej ankietowani nie ufają Jarosławowi Kaczyńskiemu (59,6 proc. negatywnych wskazań) oraz Donaldowi Tuskowi (55,8 proc. negatywnych oznaczeń). Do tej pary dołączył Szymon Hołownia z negatywnym wynikiem na poziomie 57,4 proc.).

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 3-7 czerwca 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż dla Onetu realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

Czytaj też:

Takiej sytuacji jeszcze nie było. Niespodzianka w nowym sondażuCzytaj też:

Sygnał alarmowy dla Donalda Tuska? Ten sondaż daje do myślenia