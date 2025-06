Takiej sytuacji jeszcze nie było. Niespodzianka w nowym sondażu

Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się w 2027 roku. „Rzeczpospolita” opublikowała najnowszy sondaż, który na zlecenie redakcji przeprowadził IBRiS. Polakom zadano dwa pytania dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu.

Pierwsze z pytań dotyczyło udziału w głosowaniu: „Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy oddałby/aby pan/pani w nich swój głos?”.

Sondaż parlamentarny. Niższa niż w 2023 roku frekwencja

Udział w głosowaniu potwierdziło 63,5 proc. odpowiadających. Przeciwną odpowiedź udzieliło z kolei 34,6 proc. pytanych. Niewielka część ankietowanych wybrało „trudno powiedzieć” – 1,9 proc.

Wynik 63,5 proc. to poniżej frekwencji z ostatnich wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Dwa lata temu rekordowa liczba wyborców oddało swój głos – 74,38a proc.

IBRiS zadał również pytanie o to, na kogo ankietowany odda głos w wyborach. Według odpowiedzi do Sejmu weszłyby jedynie cztery ugrupowania.

Wybory do Sejmu. Według badania cztery partie uzyskałyby mandat

Na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, którą wskazało 32,3 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,3 proc.

Podium zamknęła Konfederacja – 20,7 proc. To wzrost o 3,6 pkt proc. w stosunku do sondażu z marca br.

Ostatnim ugrupowaniem, które weszłoby do Sejmu była Lewica z wynikiem 6,3 proc.

Do niższej izby parlamentu nie dostałaby się Trzecia Droga, którą wskazało 5,1 proc. ankietowanych. Podobny los spotkałby Partię Razem – 3,1 proc. Inne ugrupowania wskazało 0,2 proc. osób, które wzięły udział w badaniu. 4 proc. wyborców nie wiedziało, na kogo odda swój głos.

Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska, skomentował wyniki sondażu w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

– Wyniki sondażu pokazują, że z partyjnego punktu widzenia największym wygranym wyborów prezydenckich jest Konfederacja. To ona obecnie nadaje ton polskiej polityce. Partie duopolu mają ciągle największe zasoby i wielkie, wierne elektoraty, ale to Konfederacja „elektryzuje”, wychodzi poza schemat i ma do zaproponowania coś ekstra wyborcom bez twardych preferencji ideologicznych – powiedział.

Badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzono w dniach 6-7 czerwca metodą CATI na grupie respondentów liczącej 1069 osób.

