Ten sondaż zaboli ministra Żurka. Polacy ocenili jego starania

Koalicja Obywatelska wspólnie z Trzecią Drogą i Nową Lewicą głosiła hasła odnowy, naprawy sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i zażegnania niebezpiecznego chaosu prawnego. Po dwóch latach od przejęcia władzy postulat ten wciąż nie wydaje się spełniony. Początkowo za misję wyczyszczenia tego obszaru powierzono Adamowi Bodnarowi, teraz zajmuje się nią Waldemar Żurek. Żaden jednak nie przekonał Polaków, że jest bliski osiągnięcia celu.

Sondaż. Jak oceniamy sytuację w wymiarze sprawiedliwości?

Dopiero w ubiegłym tygodniu do Sejmu trafiła „ustawa praworządnościowa”, która ma wprowadzić zmiany w upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent Karol Nawrocki głośno wyrażał jednak swoje wątpliwości, co źle wróży przyszłości nowelizacji, nawet jeśli zostanie ona przegłosowana w Sejmie. Sytuacji nie polepszył też incydent za kierownicą w wykonaniu Waldemara Żurka, który musi teraz odpowiadać na personalne ataki polityków opozycji.

Dziennikarze Onetu postanowili sprawdzić, jak wysiłki obecnego rządu oceniają Polacy. „Czy uważa Pan/Pani, że sytuacja w wymiarze sprawiedliwości jest lepsza niż w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy?” – pytali za pośrednictwem pracowników SW Research. 39,6 proc. badanych odpowiedziało, że sytuacja w wymiarze sprawiedliwości wcale nie jest lepsza niż za czasów Zjednoczonej Prawicy.

Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości jako lepsze niż za poprzednich rządów ocenia 33,2 proc. badanych. Bardzo duża grupa nie ma zdania, co przy tak poważnym i politycznym zagadnieniu może zastanawiać. Opcję „trudno powiedzieć” wybrało bowiem aż 27,3 proc. pytanych.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 28 stycznia 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

