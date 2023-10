Sondaż exit poll daje zwycięstwo opozycji. Tusk ogłasza: To jest koniec rządów PiS- u

– Zrobiliśmy to, naprawdę – to były pierwsze słowa Donalda Tuska po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborczych. Wynika z nich, że Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc. głosów. Estymacje dają opozycji 248 mandatów. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma szansy na samodzielne rządy.

Po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów głos zabrał lider Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk wygłosił przemówienie w zwycięskim tonie. Z badania IPSOS wynika, że opozycja ma łącznie 248 mandatów, a PiS 200. Koalicji Obywatelskiej przypadły 163 mandaty. Tusk po ogłoszeniu wyników wyborów: Odsunęliśmy PiS od władzy – Wiem, że nasze marzenia były może jeszcze większe. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył, jeszcze trzy miesiące temu nie byliśmy tego pewni – mówił Tusk. – Ten wynik może być jeszcze lepszy. Ale dziś już możemy to powiedzieć: To jest koniec tego złego czasu. To jest koniec rządów PiS- u – powiedział Donald Tusk. Lider PO podziękował partnerom z opozycji demokratycznej: Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, Szymonowi Hołowni i Włodzimierzowi Czarzastemu. – Zrobiliśmy razem wielką rzecz – mówił. – Chcę podziękować tysiącom Polek i Polaków, którzy siedzą w lokalach wyborczych i pilnują, żeby nikt nic nie wykombinował. Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność, wygraliśmy naszą ukochaną Polskę – mówił Tusk. Wyraźnie wzruszony lider PO mówił, że dziś jest „jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji” . Wyniki wyborów 2023. Sondaż exit poll Sondaż exit poll Ipsos wskazuje, że zwycięzcą głosowania jest Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 36,8 proc. wyborców. Dla porównania – w wyborach w 2019 roku PiS uzyskało 43,59 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6 proc. Przed czterema laty na największą partię opozycyjną zagłosowało 27,4 proc. wyborców. Podium zamyka Trzecia Droga. Koalicja wyborcza Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego przekonała do siebie 13 proc. wyborców. Z badania exit poll wynika, że na Lewicę zagłosowało 8,6 wyborców. Swoich przedstawicieli w Sejmie będzie miała również Konfederacja, na którą zagłosowało 6,2 proc. wyborców. Poniżej progu wyborczego znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy. W wyborach wzięło udział 72,9 proc. wyborców. Czytaj też:

