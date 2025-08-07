Quizy

Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
Ż czy rz?

W najnowszym quizie ortograficznym będzie powtarzało się pytanie: ż czy rz? Poczujcie się jak na szkolnym dyktandzie i sprawdźcie, czy uda Wam się ominąć wszystkie pułapki.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

lonża
lonrza

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

łożysko
łorzysko

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

odwilż
odwilrz

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

obważanek
obwarzanek

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

mariaż
mariarz

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

jażębina
jarzębina

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

kałamaż
kałamarz

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

jałmużna
jałmurzna

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

jażmo
jarzmo

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

mieżeja
mierzeja

