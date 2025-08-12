Quizy

QUIZ językowy dla prymusów.
Zdobędziesz 10/10?

Byłeś mistrzem ortografii w szkole? Sprawdź się, rozwiązując nasz quiz.
1 / 10 Poprawny zapis to:

na co dzień
na codzień

2 / 10 Poprawny zapis to:

woda nie gazowana
woda niegazowana

3 / 10 Poprawny zapis to:

jakby
jak by

4 / 10 Poprawny zapis to:

gdy by
gdyby

5 / 10 Poprawny zapis to:

cokolwiek
co kolwiek

6 / 10 Poprawny zapis to:

żeby
rzeby

7 / 10 Poprawny zapis to:

żodkiewka
rzodkiewka

8 / 10 Poprawny zapis to:

kóra
kura

9 / 10 Poprawny zapis to:

ogurek
ogórek

10 / 10 Poprawny zapis to:

myż
mysz

