Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando.
Uwaga na pułapki!
Mimo że trwają wakacje, proponujemy Wam rozwiązanie najnowszego quizu ortograficznego. Sprawdźcie, jak wiele zapamiętaliście z lekcji języka polskiego.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
herb
cherb
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
włukno
włókno
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
harmider
charmider
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
lonrza
lonża
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
tchurz
tchórz
