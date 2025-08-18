Quizy

Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando.
Uwaga na pułapki!

Mimo że trwają wakacje, proponujemy Wam rozwiązanie najnowszego quizu ortograficznego. Sprawdźcie, jak wiele zapamiętaliście z lekcji języka polskiego.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

herb
cherb

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

włukno
włókno

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

harmider
charmider

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

lonrza
lonża

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

tchurz
tchórz

