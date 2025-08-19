Quizy

Błyskawiczny quiz ortograficzny.
Poziom trudności jak sinusoida!

Przygotowaliśmy dla Was kolejną odsłonę quizu ortograficznego. Niech Waszej czujności nie uśpią proste pytania, bo tuż po nich pojawią się „eliminatory”.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

obskurny
obskórny

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

druhna
druchna

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

homąto
chomąto

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

flażolet
flarzolet

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

heroizm
cheroizm

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

raut
raót

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzbik
żbik

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

łorzysko
łożysko

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

iluwium
iluwióm

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

jałmużna
jałmurzna

