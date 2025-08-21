Quizy

Quiz ortograficzny z natrętnym pytaniem.
Ż czy rz?

Macie ochotę poczuć się jak na szkolnym dyktandzie? Sprawdźcie się w najnowszym teście z języka polskiego!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

jarmuż
jarmurz

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

jażębina
jarzębina

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

krużganek
krurzganek

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

lonża
lonrza

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

mieżeja
mierzeja

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

obważanek
obwarzanek

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

żbik
rzbik

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żodkiewka
rzodkiewka

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

demontaż
demontarz

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy