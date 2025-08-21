Quiz ortograficzny z natrętnym pytaniem.
Ż czy rz?
Macie ochotę poczuć się jak na szkolnym dyktandzie? Sprawdźcie się w najnowszym teście z języka polskiego!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
jarmuż
jarmurz
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
jażębina
jarzębina
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
krużganek
krurzganek
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
lonża
lonrza
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
mieżeja
mierzeja
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
obważanek
obwarzanek
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
bażant
barzant
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
żbik
rzbik
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
żodkiewka
rzodkiewka
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
demontaż
demontarz
Więcej quizów
-
Błyskawiczny quiz ortograficzny. Poziom trudności jak sinusoida!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Uwaga na pułapki!Język polskiQuiz
-
Trudny QUIZ językowy. Dasz radę zdobyć 10/10?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny ze słowami-zagadkami. O każdy punkt trzeba walczyćJęzyk polskiQuiz
-
QUIZ językowy dla prymusów. Zdobędziesz 10/10?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando! Zawalcz o dobry wynikJęzyk polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
QUIZ z wieczorynek i seriali PRL!
Rozpoznaj kadr z klasyków!RozrywkaQuiz
-
Quiz z wiedzy ogólnej o Polsce. Mistrz zgarnie 10/10OgólneQuiz
-
QUIZ z wiedzy ogólnej o Polsce. Pytanie 9 może zaskoczyć!OgólneQuiz
-
QUIZ z legendarnych wieczorynek!
Pytanie nr 5 to prawdziwa pułapka!RozrywkaQuiz
-
Nie uwierzysz, co potrafią polskie ryby! Oto QUIZ, który cię zaskoczyOgólneQuiz
-
Piekielnie trudny QUIZ ortograficzny. Tylko ekspert uzyska 10/10!OgólneQuiz
-
QUIZ z wieczorynek. Kto to jest? Rozpoznaj po kadrze!RozrywkaQuiz
-
QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wynik 10/20 będzie osiągnięciem!RozrywkaQuiz
-
QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wyzwanie dla mistrzów!RozrywkaQuiz
-
QUIZ. W co, czym, jak bawiliśmy się w PRL-u?RozrywkaQuiz
-
Ten QUIZ zdemaskuje twoją wiedzę o Polsce. Zgarniesz choć 7 punktów?OgólneQuiz
-
QUIZ. Kultowe przeboje PRL-u. Rozpoznasz po cytacie?RozrywkaQuiz