Banalny QUIZ językowy.
8/10 to „mus”

Tak prostego quizu już dawno nie było! Sprawdź, czy wiesz, jak zapisać te słowa.
1 / 10 Poprawny zapis to:

że
rze

2 / 10 Poprawny zapis to:

bąk
bonk

3 / 10 Poprawny zapis to:

żodkiewka
rzodkiewka

4 / 10 Poprawny zapis to:

bórak
burak

5 / 10 Poprawny zapis to:

masło
ma sło

6 / 10 Poprawny zapis to:

marhew
marchew

7 / 10 Poprawny zapis to:

slonce
słońce

8 / 10 Poprawny zapis to:

buża
burza

9 / 10 Poprawny zapis to:

pająk
pajonk

10 / 10 Poprawny zapis to:

wieloryb
wielo ryb

